Zarząd woj. śląskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu
Zarząd woj. śląskiego otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2025 r. – Woj. śląskie generalnie jest w dobrej kondycji, to jedno z lepszych miejsc do życia, jeżeli chodzi o nasz kraj. Natomiast, jak wszędzie, mierzymy się z jakimiś problemami – mówił po głosowaniach marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Zarząd woj. śląskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2025 r.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Zarząd woj. śląskiego otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2025 r. – Woj. śląskie generalnie jest w dobrej kondycji, to jedno z lepszych miejsc do życia, jeżeli chodzi o nasz kraj. Natomiast, jak wszędzie, mierzymy się z jakimiś problemami – mówił po głosowaniach marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa.
Decyzje o wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2025 r. dla zarządu woj. śląskiego zapadły w poniedziałek, 22 czerwca 2026 r., podczas sesji sejmiku woj. śląskiego. Głosowania poprzedziła długa debata nad raportem o stanie województwa śląskiego. Ostatecznie zarząd województwa poparła większość radnych, którą tworzą przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej wraz z koalicjantami – 25 głosów była za, a 18 przeciw.
Wojciech Saługa: Woj. śląskie to jedno z lepszych miejsc do życia, ale mierzymy się z problemami
Tuż po głosowaniu marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa z Koalicji Obywatelskiej mówił, że „absolutorium to taki rytuał dla tych, którzy władzę. Co roku trwa taka debata, co się udało, co się nie udało”. Dziękował także radnym za merytoryczną dyskusję podczas debaty.
- Województwo śląskie generalnie jest w dobrej kondycji, to jedno z lepszych miejsc do życia, jeżeli chodzi o nasz kraj. Natomiast, jak wszędzie, mierzymy się z jakimiś problemami. Zawsze bardziej mówimy o problemach niż o sukcesach – nie inaczej było dzisiaj – stwierdził marszałek Saługa.
Jako obszary, które dzisiaj w woj. śląskim wymagają uwagi i poprawy wskazał: służbę zdrowia, edukację i inwestycje.
- Najważniejsze jest to, że dalej będziemy pracować nad tym, żeby więcej pociągów Kolei Śląskich jeździło po województwie, żeby budować i remontować jeszcze większą ilość dróg, żeby nasze szpitale były zaopatrzone w odpowiedni sprzęt, który będzie ratował ludzi i żeby na Stadionie Śląskim odbywały się największe imprezy w regionie i w Polsce. Wiadomo, absolutorium to decyzja polityczna - opozycja, mimo że nawet chwaliła to, zagłosowała przeciw – dodał Wojciech Saługa.
W 2025 r. dochody woj. śląskiego wyniosły 3,805 mld zł. To 99 proc. planu. Wydatki wyniosły 4,083 mld zł. To 92,4 proc. planu. Deficyt wyniósł 278 mln zł.
W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2025 r. odnotowano wzrost wydatków - w porównaniu z 2024 r. - w takich sektorach jak m.in. transport i działalność usługowa. Wpłynęły na to m.in. wyższe dotacje dla operatorów pasażerskich przewozów kolejowych, zakup nowych pociągów dla Kolei Śląskich oraz inwestycje drogowe. Wzrost wydatków to także efekt zakupu akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza Lotniskiem Katowice w Pyrzowicach. Obecnie woj. śląskie jest większościowym akcjonariuszem GTL.
Depopulacja jednym z największych problemów woj. śląskiego
Jednym z największych problemów woj. śląskiego, na który wskazywano podczas debaty, jest depopulacja. W raporcie o stanie regionu podkreślono, że to zjawisko ogólnopolskie, ale woj. śląskie należy do najszybciej wyludniających się regionów kraju. Między 2004 a 2024 r. liczba mieszkańców spadła o 9,5 proc. Gorzej było w woj. łódzkim, świętokrzyskim i opolskim.
- Z jednej strony się starzejemy, z drugiej strony ludzie wyjeżdżają. Jakie są tego przyczyny? Próbujemy się dowiedzieć. To na pewno nie jest zła jakość życia, na pewno nie są to miejsca pracy, na pewno nie jest to brak dostępu do podstawowych usług. To wszystko wychodzi nam dobrze - zaznaczył Wojciech Saługa.
Marszałek woj. śląskiego wskazał, że pokłada nadzieję w dalszej integracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W jego ocenie, ułatwi to zarządzanie i podejmowanie kluczowych decyzji, przełoży się na inwestycje i jakość życia mieszkańców.
Według raportu o stanie regionu, w woj. śląskim mieszka 4,29 mln osób - 11,4 proc. mieszkańców Polski. Jest ono najbardziej zurbanizowanym regionem w Polsce (75,69 proc. mieszkańców mieszka w miastach) oraz regionem o najwyższej gęstości zaludnienia (347,9 osób na km kw).
Radni PiS podczas dyskusji nad raportem o stanie regionu zwrócili uwagę na dane dot. rozwoju gospodarczego. Od 2014 do 2024 r. wartość PKB w woj. śląskim rosła poniżej średniej krajowej - to 110 proc. w porównaniu do 116,4 proc.