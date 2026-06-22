Zarząd woj. śląskiego otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2025 r. – Woj. śląskie generalnie jest w dobrej kondycji, to jedno z lepszych miejsc do życia, jeżeli chodzi o nasz kraj. Natomiast, jak wszędzie, mierzymy się z jakimiś problemami – mówił po głosowaniach marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa.

Zarząd woj. śląskiego otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2025 r. – Woj. śląskie generalnie jest w dobrej kondycji, to jedno z lepszych miejsc do życia, jeżeli chodzi o nasz kraj. Natomiast, jak wszędzie, mierzymy się z jakimiś problemami – mówił po głosowaniach marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa.

Decyzje o wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2025 r. dla zarządu woj. śląskiego zapadły w poniedziałek, 22 czerwca 2026 r., podczas sesji sejmiku woj. śląskiego. Głosowania poprzedziła długa debata nad raportem o stanie województwa śląskiego. Ostatecznie zarząd województwa poparła większość radnych, którą tworzą przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej wraz z koalicjantami – 25 głosów była za, a 18 przeciw.

Wojciech Saługa: Woj. śląskie to jedno z lepszych miejsc do życia, ale mierzymy się z problemami

Tuż po głosowaniu marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa z Koalicji Obywatelskiej mówił, że „absolutorium to taki rytuał dla tych, którzy władzę. Co roku trwa taka debata, co się udało, co się nie udało”. Dziękował także radnym za merytoryczną dyskusję podczas debaty.

- Województwo śląskie generalnie jest w dobrej kondycji, to jedno z lepszych miejsc do życia, jeżeli chodzi o nasz kraj. Natomiast, jak wszędzie, mierzymy się z jakimiś problemami. Zawsze bardziej mówimy o problemach niż o sukcesach – nie inaczej było dzisiaj – stwierdził marszałek Saługa.

Jako obszary, które dzisiaj w woj. śląskim wymagają uwagi i poprawy wskazał: służbę zdrowia, edukację i inwestycje.