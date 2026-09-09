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Zapraszają na pierwsze zajęcia Energetyczno-Górniczego Uniwersytetu III Wieku

Nowy Uniwersytet III Wieku o profilu energetyczno-górniczym ma na celu stworzenie miejsca, w którym zawodowcy związani z górnictwem i energetyką będą mogli pogłębiać wiedzę o historii śląskiego przemysłu oraz współczesnych wyzwaniach technologicznych.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

9 września 2026, 14:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC

Na pierwszy wykład nowego Uniwersytetu III Wieku o profilu energetyczno-górniczym zaprasza dr Łukasz Zimnoch.

fot: ARC

Nowy Uniwersytet III Wieku o profilu energetyczno-górniczym ma na celu stworzenie miejsca, w którym zawodowcy związani z górnictwem i energetyką będą mogli pogłębiać wiedzę o historii śląskiego przemysłu oraz współczesnych wyzwaniach technologicznych.

Nowy Uniwersytet III Wieku o profilu energetyczno-górniczym ma na celu stworzenie miejsca, w którym zawodowcy związani z górnictwem i energetyką będą mogli pogłębiać wiedzę o historii śląskiego przemysłu oraz współczesnych wyzwaniach technologicznych.

Uniwersytet w Radzionkowie

W Radzionkowie otwiera 9 września podwoje kolejna na Śląsku wyższa uczelnia. To  Uniwersytet III Wieku. Na jego siedzibę wybrano właśnie Radzionków, ponieważ – jak podkreślają organizatorzy - to miasto łączy w swojej historii zarówno energetykę, jak i górnictwo. Słynie ponadto z przysłowiowej, śląskiej gościnności.

- Nowy Uniwersytet III Wieku o profilu energetyczno-górniczym ma na celu stworzenie miejsca, w którym zawodowcy związani z górnictwem i energetyką będą mogli pogłębiać wiedzę o historii śląskiego przemysłu oraz współczesnych wyzwaniach technologicznych. To inicjatywa wyjątkowa w skali regionu – łączy bowiem śląskie dziedzictwo z aktualnymi tematami transformacji górniczej i energetycznej. Ważną częścią tej inicjatywy edukacyjnej i towarzyskiej będą portrety osób, które odcisnęły swój ślad na śląskiej energetyce i górnictwie – wyjaśnia dr Łukasz Zimnoch, prezes Stowarzyszenia WRAZIDLOK, jeden z pomysłodawców powołania Uniwersytetu III Wieku.

Grupa inicjatywna zaprasza na inauguracyjne spotkanie, które odbędzie się o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzionkowie. Pierwszy wykład o historii przemysłu na Śląsku wygłosi prof. Adam Bartoszek z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nie zabraknie też rozmów o współczesnych wyzwaniach energetycznych – bezpieczeństwie energetycznym, nowych technologiach, transformacji i roli seniorów jako świadków przemian, które w ciągu jednego pokolenia zmieniły oblicze Śląska. Spotkanie zakończy się rozmowami nieformalnymi – jak zapewniają dalej organizatorzy - przy najlepszym kołaczu na Śląsku.

Podczas kolejnych spotkań i wykładów będzie można dowiedzieć się wiele o wielkim, przemysłowym Śląsku i przemianach, które te gałęzie gospodarki przechodzą. W planach jest m.in. prelekcja o hrabim Fryderyku Wilhelmie von Redenie – wybitnym strategu gospodarczym, który stworzył fundamenty nowoczesnego przemysłu na Śląsku. Jego wizja i konsekwencja sprawiły, że region stał się jednym z najważniejszych ośrodków górniczohutniczych w Europie. Prelekcję wygłosi Krzysztof Lewandowski, autor fabularyzowanej powieści o hrabim „Zdrajca z pomnika”.

 

 

 

 

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