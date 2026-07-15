Wprowadzenie wynagrodzenia za redukcję zużycia energii w przypadku wprowadzenia stopni zasilania, czyli ograniczeń poboru wprowadzanych w razie braku innej możliwości zbilansowania systemu elektroenergetycznego - to zmiana, którą Ministerstwo Energii proponuje wprowadzić w drodze rozporządzenia rządu.

Wprowadzenie wynagrodzenia za redukcję zużycia energii w przypadku wprowadzenia stopni zasilania, czyli ograniczeń poboru wprowadzanych w razie braku innej możliwości zbilansowania systemu elektroenergetycznego - to zmiana, którą Ministerstwo Energii proponuje wprowadzić w drodze rozporządzenia rządu.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, którego założenia opublikowano we wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

"Potrzeba wprowadzenia wynagrodzenia wynika z doświadczeń związanych z sytuacją kryzysową z sierpnia 2015 r., kiedy ekstremalne warunki pogodowe doprowadziły do istotnego pogorszenia pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Pomimo wykorzystania przez operatora systemu przesyłowego (OSP) wszystkich dostępnych środków zaradczych, wystąpił deficyt mocy wytwórczych, prowadzący do zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej" - wyjaśniono.

Wprowadzono wówczas ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej początkowo na polecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które są operatorem systemu, a następnie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, wydanego na podstawie prawa energetycznego. Jedynym czynnikiem motywującym odbiorców do przestrzegania ograniczeń było wtedy ryzyko nałożenia kar finansowych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

"W celu uzupełnienia mechanizmu o bodziec pozytywny proponuje się wprowadzenie wynagrodzenia za redukcję poboru energii w przypadkach, gdy ze względu na brak możliwości zbilansowania systemu ograniczenia będą wprowadzane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów" - wskazano.

Resort energii podkreślił, że wprowadzanie ograniczeń, tzw. stopni zasilania, w największym stopniu obciąża odbiorców o mocy umownej co najmniej 300 kW.

"Mając na uwadze istotną rolę tej grupy odbiorców w zapewnieniu stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego oraz zapobieganiu niekontrolowanym wyłączeniom, proponuje się wprowadzenie rozwiązania polegającego na przyznaniu odbiorcom podlegającym ograniczeniom ryczałtowego wynagrodzenia za zrealizowaną redukcję poboru energii, zgodnie z ogłoszonymi stopniami zasilania" - dodano.

Według ministerstwa pozwoli to złagodzić skutki ekonomiczne wprowadzanych ograniczeń oraz zwiększy zaangażowanie odbiorców w bilansowanie systemu elektroenergetycznego. Przyczyni się też do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przez ograniczenie ryzyka wystąpienia awaryjnych wyłączeń w KSE.