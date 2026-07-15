Bezpieczna sieć dzięki współpracy prosumentów. Enea Operator prezentuje wyniki kontroli
Enea Operator kontynuuje prace związane z monitoringiem i kontrolą mikroinstalacji OZE przyłączonych do swojej sieci. Dotychczasowe wyniki potwierdzają, że zdecydowana większość prosumentów wywiązuje się z obowiązków wynikających z umów oraz przepisów i eksploatuje swoje instalacje zgodnie ze zgłoszonymi parametrami. Jednocześnie przeprowadzone analizy i kontrole wykazały również przypadki nieprawidłowości wymagających podjęcia działań korygujących.
fot: Enea
Enea
fot: Enea
Enea Operator kontynuuje prace związane z monitoringiem i kontrolą mikroinstalacji OZE przyłączonych do swojej sieci. Dotychczasowe wyniki potwierdzają, że zdecydowana większość prosumentów wywiązuje się z obowiązków wynikających z umów oraz przepisów i eksploatuje swoje instalacje zgodnie ze zgłoszonymi parametrami. Jednocześnie przeprowadzone analizy i kontrole wykazały również przypadki nieprawidłowości wymagających podjęcia działań korygujących.
Region północno-zachodniej Polski należy do obszarów o najwyższym w kraju nasyceniu odnawialnymi źródłami energii. Łączna moc instalacji OZE przyłączonych do sieci Enei Operator to ponad 8,7 GW, a liczba mikroinstalacji prosumenckich przekroczyła już 200 tysięcy. Jednym z podstawowych obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego jest zapewnienie bezpiecznej i stabilnej pracy sieci elektroenergetycznej. Analizy danych pomiarowych wskazały, że część mikroinstalacji pracuje niezgodnie z parametrami zgłoszonymi do operatora.
Więcej:
https://energiapress.pl/news/5995/bezpieczna-siec-dzieki-wspolpracy-prosumentow-enea-operator-prezentuje-pierwsze-wynik