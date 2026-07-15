Wspólna droga Enei i polskich wioślarzy trwa od lat, a teraz do sportowych emocji mogą dołączyć także klienci spółki. Enea przygotowała konkurs „Naładuj się emocjami Mistrzostw!”, w którym nagrodą główną jest wyjazd dla dwóch osób na Mistrzostwa Świata Seniorów w wioślarstwie, odbywające się pod koniec sierpnia w Amsterdamie. To wyjątkowa okazja, by z bliska kibicować najlepszym zawodnikom i poczuć atmosferę jednego z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu tej dyscypliny.