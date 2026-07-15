Energetyka

Bezpieczna sieć dzięki współpracy prosumentów. Enea Operator prezentuje wyniki kontroli

Enea Operator kontynuuje prace związane z monitoringiem i kontrolą mikroinstalacji OZE przyłączonych do swojej sieci. Dotychczasowe wyniki potwierdzają, że zdecydowana większość prosumentów wywiązuje się z obowiązków wynikających z umów oraz przepisów i eksploatuje swoje instalacje zgodnie ze zgłoszonymi parametrami. Jednocześnie przeprowadzone analizy i kontrole wykazały również przypadki nieprawidłowości wymagających podjęcia działań korygujących.

Avatar full

RED

15 lipca 2026, 09:26
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Enea

Enea

fot: Enea

Enea Operator kontynuuje prace związane z monitoringiem i kontrolą mikroinstalacji OZE przyłączonych do swojej sieci. Dotychczasowe wyniki potwierdzają, że zdecydowana większość prosumentów wywiązuje się z obowiązków wynikających z umów oraz przepisów i eksploatuje swoje instalacje zgodnie ze zgłoszonymi parametrami. Jednocześnie przeprowadzone analizy i kontrole wykazały również przypadki nieprawidłowości wymagających podjęcia działań korygujących.

Region północno-zachodniej Polski należy do obszarów o najwyższym w kraju nasyceniu odnawialnymi źródłami energii. Łączna moc instalacji OZE przyłączonych do sieci Enei Operator to ponad 8,7 GW, a liczba mikroinstalacji prosumenckich przekroczyła już 200 tysięcy. Jednym z podstawowych obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego jest zapewnienie bezpiecznej i stabilnej pracy sieci elektroenergetycznej. Analizy danych pomiarowych wskazały, że część mikroinstalacji pracuje niezgodnie z parametrami zgłoszonymi do operatora.

Więcej:

https://energiapress.pl/news/5995/bezpieczna-siec-dzieki-wspolpracy-prosumentow-enea-operator-prezentuje-pierwsze-wynik

 

Powiązane tematy:

oze energetyka enea

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

OZE

Wiatr, woda i słońce zmieniają Europę. OZE na rekordowym poziomie

W pierwszym kwartale 2026 r. 45,5 proc. energii elektrycznej wytwarzanej w Unii Europejskiej pochodziło ze źródeł odnawialnych – wynika z danych Eurostatu. Oznacza to wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r., kiedy udział ten wynosił 42,7 proc.

Energetyka konwencjonalna

Z Eneą na Mistrzostwa Świata w wioślarstwie. Można wygrać wyjazd do Amsterdamu

Wspólna droga Enei i polskich wioślarzy trwa od lat, a teraz do sportowych emocji mogą dołączyć także klienci spółki. Enea przygotowała konkurs „Naładuj się emocjami Mistrzostw!”, w którym nagrodą główną jest wyjazd dla dwóch osób na Mistrzostwa Świata Seniorów w wioślarstwie, odbywające się pod koniec sierpnia w Amsterdamie. To wyjątkowa okazja, by z bliska kibicować najlepszym zawodnikom i poczuć atmosferę jednego z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu tej dyscypliny.

Prąd

Zapłacą odbiorcom za redukcję poboru energii w razie wprowadzenia stopni zasilania?

Wprowadzenie wynagrodzenia za redukcję zużycia energii w przypadku wprowadzenia stopni zasilania, czyli ograniczeń poboru wprowadzanych w razie braku innej możliwości zbilansowania systemu elektroenergetycznego - to zmiana, którą Ministerstwo Energii proponuje wprowadzić w drodze rozporządzenia rządu.

Energetyka

Prawica za węglem, reszta sceny politycznej wolałaby OZE – porównaliśmy badania

Nastawienie na elektrownie węglowe jest wciąż bardziej charakterystyczne dla mężczyzn, osób mających wykształcenie zasadnicze zawodowe, rolników, robotników wykwalifikowanych i rencistów