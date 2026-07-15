Energetyka

Z Eneą na Mistrzostwa Świata w wioślarstwie. Można wygrać wyjazd do Amsterdamu

Wspólna droga Enei i polskich wioślarzy trwa od lat, a teraz do sportowych emocji mogą dołączyć także klienci spółki. Enea przygotowała konkurs „Naładuj się emocjami Mistrzostw!”, w którym nagrodą główną jest wyjazd dla dwóch osób na Mistrzostwa Świata Seniorów w wioślarstwie, odbywające się pod koniec sierpnia w Amsterdamie. To wyjątkowa okazja, by z bliska kibicować najlepszym zawodnikom i poczuć atmosferę jednego z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu tej dyscypliny.

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15 lipca 2026, 09:20
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Enea

Enea

fot: Enea

Wspólna droga Enei i polskich wioślarzy trwa od lat, a teraz do sportowych emocji mogą dołączyć także klienci spółki. Enea przygotowała konkurs „Naładuj się emocjami Mistrzostw!”, w którym nagrodą główną jest wyjazd dla dwóch osób na Mistrzostwa Świata Seniorów w wioślarstwie, odbywające się pod koniec sierpnia w Amsterdamie. To wyjątkowa okazja, by z bliska kibicować najlepszym zawodnikom i poczuć atmosferę jednego z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu tej dyscypliny.

Enea od lat wspiera rozwój polskiego wioślarstwa jako Sponsor Generalny Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Współpraca obejmuje nie tylko wsparcie przygotowań reprezentacji do najważniejszych imprez międzynarodowych, ale także inicjatywy pozwalające kibicom być bliżej sportowych emocji. Jedną z nich jest konkurs „Naładuj się emocjami Mistrzostw!”, który wystartował 13 lipca i potrwa do 26 lipca.

Więcej:

https://energiapress.pl/news/5994/z-enea-na-mistrzostwa-swiata-w-wioslarstwie-mozna-wygrac-wyjazd-do-amsterdamu

 

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