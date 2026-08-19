Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva podkreślił, że odkrycie złóż ropy w pobliżu ujścia Amazonki, może stać się „paszportem do przyszłości” jego kraju. Odkrycia dokonał państwowy koncern naftowy Petrobras.

Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva podkreślił, że odkrycie złóż ropy w pobliżu ujścia Amazonki, może stać się „paszportem do przyszłości” jego kraju. Odkrycia dokonał państwowy koncern naftowy Petrobras.

Petrobras ogłosił, że wykrył złoża węglowodorów około 180 km od wybrzeży stanu Amapa. Poszukiwania wywołały sprzeciw ekologówa i grup społeczności rdzennych. Te ostatnie pozwały rząd, twierdząc, że nie przeprowadził z nimi należytych konsultacji.

Rząd Brazylii popierał starania o odchodzenie od paliw kopalnych, takich jak ropa, węgiel i gaz, jednocześnie przygotowując się do nowych inwestycji w wydobycie ropy, bo od tego zależy kondycja gospodarki.

Odkryte właśnie złoże to nawet około 10 mld baryłek ropy o potencjalnej wartości około 3,8 bln reali (720 mld dolarów).

Gospodarka Brazylii jest w stanie wzrostu. Po solidnym wzroście PKB o 2,3% w poprzednim roku, prognozy na bieżący rok wskazują na lekkie spowolnienie tempa rozwoju do poziomu około 1,6% – 2,0%. : W pierwszym kwartale bieżącego roku gospodarka odbiła o 1,1 % kwartał do kwartału, przebijając prognozy analityków. Głównymi motorami napędowymi są silna konsumpcja prywatna oraz wzrost nakładów na inwestycje (brutto tworzenie kapitału trwałego skoczyło o 3,5%).