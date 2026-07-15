Wiatr, woda i słońce zmieniają Europę. OZE na rekordowym poziomie

W pierwszym kwartale 2026 r. 45,5 proc. energii elektrycznej wytwarzanej w Unii Europejskiej pochodziło ze źródeł odnawialnych – wynika z danych Eurostatu. Oznacza to wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r., kiedy udział ten wynosił 42,7 proc.

W pierwszym kwartale 2026 r. 45,5 proc. energii elektrycznej wytwarzanej w Unii Europejskiej pochodziło ze źródeł odnawialnych – wynika z danych Eurostatu. Oznacza to wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r., kiedy udział ten wynosił 42,7 proc.

Największy udział w całkowitej produkcji OZE w krajach UE w pierwszym kwartale 2026 r. miała energetyka wiatrowa – 44,9 proc. (wobec 42,3 proc. w pierwszym kwartale 2025 r.). Na drugim miejscu znalazła się hydroenergetyka z udziałem 28 proc., a następnie energia słoneczna – 17,3 proc.

Pozostała część energii odnawialnej pochodziła z biopaliw stałych i innych paliw odnawialnych (9,4 proc.) oraz z energii geotermalnej i innych źródeł (0,4 proc).

OZE w Unii Europejskiej. Dania, Portugalia i Litwa na czele

Wśród krajów UE najwyższy udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych miały:

Dania – 90,0 proc (głównie energetyka wiatrowa),

Portugalia – 82,9 proc. (głównie hydroenergetyka),

Litwa – 75,7 proc. (głównie energetyka wiatrowa).

Z kolei najniższe udziały OZE odnotowano w Czechach (12,7%), na Malcie (13,0%) oraz na Słowacji (17,2%).