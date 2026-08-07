Martwią cię ceny benzyny? Będzie jeszcze gorzej. Podziękuj Trumpowi

Cena ropy w USA zwyżkuje. Inwestorzy obawiają się o ponowne zakłócenia w dostawach wobec zamknięcia cieśniny Ormuz i planów poboru opłat za tranzyt.

Cena ropy w USA zwyżkuje. Inwestorzy obawiają się o ponowne zakłócenia w dostawach wobec zamknięcia cieśniny Ormuz i planów poboru opłat za tranzyt.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na wrzesień zniżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,84 proc. do 77,94 USD.

Cena Brent na ICE na październik rośnie o 1,13 proc. do 83,41 USD za baryłkę.

Ceny ropy zniżkowały o około 8 proc. w tym tygodniu, po wcześniejszym spadku w związku z oczekiwaniami na porozumienie między USA a Iranem.

Jak podała irańska agencja państwowa Fars, irański parlamentarzysta poinformował, że komisja parlamentarna rozpatruje wstępny projekt ustawy zakazującej wpływania do cieśniny Ormuz statków amerykańskich, izraelskich i innych uznanych za wrogie oraz nakładającej grzywny na osoby naruszające proponowane ograniczenia w wysokości do 20 proc. wartości ładunku.

Jak podał Reutersowi wysoki rangą urzędnik irański, Teheran domaga się opłat w wysokości od 5 proc. do 7 proc. wartości ładunków ze statków korzystających z cieśniny. Oman rozważa opłaty w wysokości około 3 proc., podczas gdy Waszyngton nie chce żadnych opłat.

Cztery źródła branżowe podały agencji Reutera, że proponowana umowa nie jest łatwa do zrealizowania ze względu na sankcje USA i restrykcyjne klauzule ubezpieczeniowe.

Analitycy oceniają, że wydarzenia, które miały miejsce w tym tygodniu, wskazują, że konflikt między Iranem a Stanami Zjednoczonymi jeszcze się nie zakończył.

"Prawdopodobnym powodem wzrostu jest reakcja cen ropy na opublikowany przez Iran projekt planu dotyczącego warunków tranzytu przez cieśninę Ormuz, który zakładałby zakaz tranzytu statków amerykańskich i izraelskich oraz wymagałby od innych krajów wypłaty odszkodowań przed rejsem" - powiedział Lin Ye, wiceprezes ds. rynku surowcowego i ropy naftowej w Rystad Energy.