Energetyka

7,8 mln zł na rozwój kompetencji w transporcie i energetyce OZE

Ponad 7,8 mln zł może trafić na rozwój kompetencji w transporcie i sektorze OZE w ramach konkursu, którego celem jest ograniczenie niedoboru wykwalifikowanych pracowników w obu branżach - poinformowała w piątek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Nabór ruszy we wrześniu.

Pap

7 sierpnia 2026, 19:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: pixabay.com

OZE to ciekawy kierunek kariery zawodowej

fot: pixabay.com

Ponad 7,8 mln zł może trafić na rozwój kompetencji w transporcie i sektorze OZE w ramach konkursu, którego celem jest ograniczenie niedoboru wykwalifikowanych pracowników w obu branżach - poinformowała w piątek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Nabór ruszy we wrześniu.

Jak wskazała PARP, 3 września br. ruszy nabór "Zadania Sektorowych Rad ds. Kompetencji 2", finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS). Budżet konkursu wynosi ponad 7,8 mln zł, a maksymalna kwota wsparcia, jaką można uzyskać na realizację jednego projektu to ponad 3,9 mln zł.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty związane z działalnością sektorowych rad ds. kompetencji w branżach energetyki OZE, transportu drogowego i logistyki transportu drogowego. Wnioski mogą składać wyłącznie podmioty, którym PARP wydała pozytywną opinię w zakresie organizacji i prowadzenia sektorowej rady - podkreślono. 

Firmy, które chcą wziąć udział w konkursie, powinny ponadto posiadać potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny, niezbędny do realizacji projektów kompetencyjnych. Organizacje mogą też złożyć wniosek razem z partnerem, który zapewni potrzebne zasoby.

Konkurs ma pomóc w identyfikowaniu obecnych i przyszłych luk kompetencyjnych oraz dostosowywaniu kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku. W praktyce środki będzie można przeznaczyć m.in. na: badania i analizy dotyczące zapotrzebowania na kompetencje; działania edukacyjne i upowszechniające; na inicjowanie i wspieranie współpracy przedsiębiorców z podmiotami zajmującymi się zatrudnieniem, rozwojem kapitału ludzkiego lub zdolności adaptacyjnych firm. Środki można również uzyskać na zakup infrastruktury oraz na dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

Wnioski będzie można składać do 17 września br.

PARP to państwowa agencja podległa ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. Zarządza funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i UE, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Celem działania agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą.

Powiązane tematy:

oze energetyka transport kompetencje

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Tylko u nas
OZE

Pompa ciepła z pułapką. Zezwolenie od nadzoru górniczego masz? Grozi ci gigantyczna kara

O komfortowym mieszkaniu, na dodatek samowystarczalnym energetycznie, marzą dziś miliony naszych rodaków w kraju. Gruntowe pompy ciepła mogą po części te marzenia spełnić. Te nowoczesne urządzenia grzewcze, wykorzystujące energię zgromadzoną w ziemi, doskonale nadają się do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody. Zyskują coraz większą popularność. Nie wszyscy jednak świadomi są tego, że ich instalacja często wymaga zastosowania przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Warto się z nimi zapoznać, zanim będzie za późno.

Paliwo

Martwią cię ceny benzyny? Będzie jeszcze gorzej. Podziękuj Trumpowi

Cena ropy w USA zwyżkuje. Inwestorzy obawiają się o ponowne zakłócenia w dostawach wobec zamknięcia cieśniny Ormuz i planów poboru opłat za tranzyt.

Transformacja od A do Z

Węgiel, atom czy OZE? Wyniki sondażu o przyszłości energetyki

Na zlecenie fundacji More in Common Polska przeprowadzono sondaż na temat polityki klimatycznej i idealnego miksu energetycznego. Z jakich źródeł, według ankietowanych, powinniśmy czerpać najwięcej energii za 20 lat? Węgiel, atom czy OZE?

Gaz

Przyszli użytkownicy FSRU 2 podpisali porozumienie dotyczące współdzielenia dostaw LNG

Cztery podmioty – Enea, Orlen, PGE i Unimot, które zakontraktowały moce regazyfikacji drugiego pływającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej, podpisały porozumienie umożliwiające wspólne korzystanie z terminala FSRU 2.