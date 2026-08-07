7,8 mln zł na rozwój kompetencji w transporcie i energetyce OZE

Ponad 7,8 mln zł może trafić na rozwój kompetencji w transporcie i sektorze OZE w ramach konkursu, którego celem jest ograniczenie niedoboru wykwalifikowanych pracowników w obu branżach - poinformowała w piątek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Nabór ruszy we wrześniu.

Ponad 7,8 mln zł może trafić na rozwój kompetencji w transporcie i sektorze OZE w ramach konkursu, którego celem jest ograniczenie niedoboru wykwalifikowanych pracowników w obu branżach - poinformowała w piątek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Nabór ruszy we wrześniu.

Jak wskazała PARP, 3 września br. ruszy nabór "Zadania Sektorowych Rad ds. Kompetencji 2", finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS). Budżet konkursu wynosi ponad 7,8 mln zł, a maksymalna kwota wsparcia, jaką można uzyskać na realizację jednego projektu to ponad 3,9 mln zł.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty związane z działalnością sektorowych rad ds. kompetencji w branżach energetyki OZE, transportu drogowego i logistyki transportu drogowego. Wnioski mogą składać wyłącznie podmioty, którym PARP wydała pozytywną opinię w zakresie organizacji i prowadzenia sektorowej rady - podkreślono.

Firmy, które chcą wziąć udział w konkursie, powinny ponadto posiadać potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny, niezbędny do realizacji projektów kompetencyjnych. Organizacje mogą też złożyć wniosek razem z partnerem, który zapewni potrzebne zasoby.

Konkurs ma pomóc w identyfikowaniu obecnych i przyszłych luk kompetencyjnych oraz dostosowywaniu kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku. W praktyce środki będzie można przeznaczyć m.in. na: badania i analizy dotyczące zapotrzebowania na kompetencje; działania edukacyjne i upowszechniające; na inicjowanie i wspieranie współpracy przedsiębiorców z podmiotami zajmującymi się zatrudnieniem, rozwojem kapitału ludzkiego lub zdolności adaptacyjnych firm. Środki można również uzyskać na zakup infrastruktury oraz na dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

Wnioski będzie można składać do 17 września br.

PARP to państwowa agencja podległa ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. Zarządza funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i UE, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Celem działania agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą.