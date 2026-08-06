Zapasy gazu w magazynach UE dochodzą do 58 proc.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 57,9 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 74,5 proc. W magazynach jest obecnie 654,04 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. W Polsce w magazynach mamy 31,86 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 86,5 proc.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 57,9 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 74,5 proc. W magazynach jest obecnie 654,04 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. W Polsce w magazynach mamy 31,86 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 86,5 proc.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 47,4 proc., a średnia 5-letnia to 72,6 proc. We Francji to 58,2 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 76,6 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 76,4 proc., w Austrii 61,4 proc., a w Hiszpanii 72,4 proc.

W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 38,2 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 67,6 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 61,8 proc., a Czesi w 60,8 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 31,86 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 86,5 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 87,9 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.