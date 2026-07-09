Górnictwo

Zapadlisko przy przedszkolu w Trzebini. SRK zbada grunt, choć nie było tu kopalni

Spółka Restrukturyzacji Kopalń zbada przyczyny deformacji gruntu, do której doszło na placu zabaw Przedszkola Samorządowego nr 3 w Trzebini. Choć sprawa budzi niepokój, z analizy dokumentów wynika jednoznacznie: bezpośrednio pod placówką nigdy nie prowadzono eksploatacji górniczej, a rejon ten chroni specjalny filar.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

9 lipca 2026, 13:49
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: SRK

Analiza dostępnej dokumentacji wykazała, że w pokładach 206, 207, 208, 209, 210, 214 i 301 nie stwierdzono eksploatacji węgla kamiennego bezpośrednio pod terenem przedszkola

fot: SRK

Spółka Restrukturyzacji Kopalń zbada przyczyny deformacji gruntu, do której doszło na placu zabaw Przedszkola Samorządowego nr 3 w Trzebini. Choć sprawa budzi niepokój, z analizy dokumentów wynika jednoznacznie: bezpośrednio pod placówką nigdy nie prowadzono eksploatacji górniczej, a rejon ten chroni specjalny filar.

W środę 8 lipca SRK podpisała w tej sprawie umowę z Wykonawcą. Wyniki z badań geofizycznych metodą mikrograwimetryczną mają być znane do miesiąca. 

- To reakcja na deformację nieciągłą powstałą 1 lipca na terenie Przedszkola Samorządowego nr 3 w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej 107. Dyrekcja placówki poinformowała o zmianach w gruncie w rejonie placu zabaw. Teren niezwłocznie zabezpieczyły służby SRK - podkreśla Mariusz Tomalik, rzecznik Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

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Jak dodaje, analiza dostępnej dokumentacji wykazała, że nie stwierdzono eksploatacji węgla kamiennego bezpośrednio pod terenem przedszkola, ze względu na występowanie tam strefy uskokowej. 

- Nie prowadzono też płytkiej eksploatacji. Ponadto ustanowiono w tym rejonie filar ochronny dla szkoły znajdującej się w sąsiedztwie, który obejmuje zasięgiem także nieruchomość przedszkola. Oznacza to, że nie ma ryzyka wystąpienia tam deformacji związanej z działalnością górniczą - dodaje rzecznik SRK.

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