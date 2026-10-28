Górnictwo

Zamykanie kopalń może pogłębić deficyty wody na Górnym Śląsku

Zamykanie kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, połączone ze zmianami klimatu, może istotnie obniżyć przepływy w Przemszy i Wiśle. Tak wynika z badań IMGW-PIB i AGH, opublikowanych w czasopiśmie Journal of Hydrology: Regional Studies.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

28 października 2026, 09:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGG

Kopalnia Mysłowice-Wesoła

fot: PGG

Zamykanie kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, połączone ze zmianami klimatu, może istotnie obniżyć przepływy w Przemszy i Wiśle. Tak wynika z badań IMGW-PIB i AGH, opublikowanych w czasopiśmie Journal of Hydrology: Regional Studies.

Co zbadali naukowcy?

Naukowcy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przeanalizowali wpływ planowanego zamknięcia 17 kopalń do 2049 roku na system rzeczny górnej Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem Przemszy.

- Celem było określenie, w jaki sposób ograniczenie odprowadzania wód kopalnianych, w połączeniu z postępującymi zmianami klimatu, może wpłynąć na przyszłe zasoby wodne regionu. W analizach wykorzystano model hydrologiczny SWAT, dziewięć projekcji klimatycznych oraz metody uczenia maszynowego, pozwalające na opracowanie prognoz przepływów w różnych scenariuszach klimatycznych – informują w IMGW.

Mniej wody jesienią

Wyniki wskazują na złożony, silnie zróżnicowany sezonowo wpływ obu czynników na reżim hydrologiczny rzek. Zmiany klimatu mogą zwiększać przepływy wiosną i latem, natomiast jesienią przewiduje się ich spadek.

Jednocześnie ograniczenie dopływu wód kopalnianych może pogłębiać deficyty wody, szczególnie w Przemszy. Łączny efekt zamykania kopalń i zmian klimatu może obniżyć miesięczne przepływy niskie nawet o 35 proc., czyli o 4,5 m³/s w Przemszy, oraz o 15 proc., czyli o 1,4 m³/s w Wiśle.

Ryzyko suszy hydrologicznej

W przypadku Przemszy IMGW-PIB i AGH oszacowały, że w listopadzie prawdopodobieństwo wystąpienia przepływów poniżej historycznego 10. percentyla może wzrosnąć nawet sześciokrotnie. Oznacza to znacznie większe ryzyko długotrwałych, niskich stanów wody w rzece.

- Uzyskane wyniki pokazują, że transformacja górnictwa, pomimo ograniczenia presji związanej z odprowadzaniem wód kopalnianych, może stwarzać nowe wyzwania dla gospodarki wodnej. Szczególnie istotne będzie uwzględnienie tych zmian w planowaniu zarządzania zasobami wodnymi oraz ochronie ekosystemów rzecznych, zwłaszcza w okresach niedoboru wody – zaznaczają w IMGW.

Wyniki badań wskazują, że dla Górnego Śląska i dorzecza górnej Wisły kluczowe będzie przygotowanie się na niższe przepływy jesienią oraz częstsze sytuacje niedoboru wody.
 

Powiązane tematy:

IMGW zamykanie kopalń deficyty wo agh Akademia Górniczo-Hutnicza

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kopalnia

Rekultywacja hałdy na wielką skalę

Zapożarowana hałda Słupiec w Nowej Rudzie jest do rekultywacji. SRK posiada już dokumentację projektową i jest gotowa do działania. Kluczowe są jednak środki finansowe. Niemałe, bo szacowany koszt przedsięwzięcia liczony jest w setkach milionów złotych, co przekracza możliwości NFOŚiGW.

Kopalnia

Transformacja pod kontrolą? Od Zakopanego przez Kraków do Gliwic

– Bezpieczna transformacja wymaga połączenia perspektyw. Mieszkaniec pyta o swój dom, samorząd o teren i infrastrukturę, a przedsiębiorstwo o produkcję i inwestycje. Potrzebujemy rozmowy, w której te pytania nie będą rozpatrywane oddzielnie – wskazuje wiceminister energii Marian Zmarzły.

Surowce

Przyszłość górnictwa i nowe technologie. Eksperci spotkają się na KOMTECH 2026

Nowoczesne technologie dla górnictwa, bezpieczeństwo pracy, elektromobilność, efektywność energetyczna oraz nowe kierunki wykorzystania potencjału przemysłowego i naukowego sektora wydobywczego – to główne zagadnienia Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH 2026, która odbędzie się w dniach 4–6 listopada w Szczyrku. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach.

LW Bogdanka

LW Bogdanka: Będzie głosowanie nad powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej

Na 29 października zwołano w LW Bogdanka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki. Podczas niego zaplanowano głosowanie nad powołaniem Stanisława Tokarskiego, wiceprezesa zarządu ds. handlowych w spółce Enea, na członka Rady Nadzorczej Bogdanki.