Kraj i Świat

Zamki, skały i moc atrakcji. We wrześniu Jura zachwyci po raz kolejny

Od 18 do 20 września będzie odbywać się 9. edycja Juromanii. Wydarzenie ma promować jurajskie tradycje, kulturę, kuchnię i możliwości spędzania wolnego czasu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Robert Passia

Robert Passia

25 sierpnia 2026, 17:26
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Po raz kolejny odbędzie się święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

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Od 18 do 20 września będzie odbywać się 9. edycja Juromanii. Wydarzenie ma promować jurajskie tradycje, kulturę, kuchnię i możliwości spędzania wolnego czasu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Juromania, czyli święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, tym razem będzie odbywać się pod hasłem „Jura pełna energii”. Sponsorem tegorocznej edycji jest TAURON Polska Energia. W programie znajdzie się 200 imprez w 50 lokalizacjach. Jedną z głównych atrakcji ma być mapping z pokazami technicznymi w towarzystwie dźwięków zespołu Pink Floyd. To wydarzenie zaplanowano na 19 września na Zamku w Olsztynie. Jednak jak podkreślał marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa, powodów, by odwiedzić Jurę Krakowsko-Częstochowską jest zdecydowanie więcej.

- Jura jest różnorodna i piękna w różnych odsłonach. To wielka energia kultury, tradycji i historii. Można ją pokonywać pieszo, na rowerze, kajakiem, balonem, na koniu czy wspinając się. Zapraszamy wszystkich na Jurę o każdej porze roku. Juromania to jej święto, wisienka na torcie, gdy pokazujemy z większym przytupem to, co mamy, bo nie wszyscy wiedzą, że zamki jurajskie to województwo śląskie z piękną historią, kulturą i architekturą. Miejsce atrakcyjne do życia i zwiedzania – przekonywał Wojciech Saługa.

Jura to "Bullerbyn Europy"

Do odwiedzania Jury zachęca też aktor Piotr Głowacki, ambasador wspinaczki po jurajskich skałkach, który promuje region w całej Polsce.

- Jura ma to do siebie, że daje szansę, by poczuć się znów dzieckiem. Można tu pójść na spacer, do lasu, pobiegać, przejechać się rowerem, konno czy kajakiem. Wszystkie te środki transportu prowadzą nas zawsze do skał, gdzie można się powspinać i doświadczyć przyjemności życia w dziecięcej formie. Mówię wszystkim, że to Bullerbyn Europy, miejsce, gdzie dorośli mogą poczuć się dziećmi. Do tego cała romantyczna otoczka zamków, które pozwalają sobie wyobrazić, że jesteśmy rycerzami czy księżniczkami – mówił Piotr Głowacki.

Program tegorocznej edycji Juromanii można śledzić na oficjalnej stronie wydarzenia juromania.pl.

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