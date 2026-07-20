Załoga jest zdeterminowana, w sierpniu uruchomi nową ścianę

Górnicy z czechowickiej Silesii należącej do spółki Bumech szykują nową ścianę. Ma zostać uruchomiona w pierwszej połowie sierpnia.

- Z nowym frontem robót wiążemy spore nadzieje, bo będzie z niej węgiel energetyczny o bardzo dobrych parametrach jakościowych, identycznych jak w ścianie 163 w pokładzie 315. Popularnie możemy powiedzieć, że to jest węgiel typu Bobrek. Takim węglem mogą pochwalić się też na KWK Wesoła. Niska spiekalność i chlor, bardzo niska siarka. Surowiec świetny zarówno dla prywatnych odbiorców jak i dla ciepłownictwa bądź energetyki, dla najbardziej wymagających instalacji – opisywał nam Marcin Sutkowski, dyrektor generalny spółki Bumech.

Pokład 315 w górotworze nieskłonnym do tąpań, został zaliczony do IV kategorii zagrożenia metanowego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Jest od dłuższego czasu eksploatowany.

Zasoby węgla w tym rejonie oszacowano się na 861 tys. ton

Uruchomiona pod koniec października 2024 r. ściana 163 w tym samym pokładzie o długości do 260 m i wysokości pokładu sięgającej 3,2 m była eksploatowana systemem ścianowym z zawałem stropu. Nowy front robót ma podobne parametry.

.- Całość węgla ze ściany 164 jest praktycznie zakontraktowana. Klienci czekają na ten surowiec. Ściana ruszy z opóźnieniem, ale załoga goni je. Ludzie bardzo mocno się angażują. Należy się im szacunek za tę determinację, bo sytuacja nie jest łatwa. Jeszcze tylko kilka sekcji zostało do zabudowania i ruszymy z wydobyciem – mówi Tomasz Szpyrka, szef ZZ Kadra w Silesii.

Obecnie załoga kopalni Silesia liczy ponad 600 pracowników, których wspomagają załogi firm zewnętrznych. Łącznie jest to ok. 1000 osób.