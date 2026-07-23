Zagraniczni turyści pokochali Polskę. Najwięcej przyjeżdża Niemców

W 2025 r. turyści zagraniczni zostawili w Polsce rekordowe 41,3 mld zł. Największy udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy. Od stycznia do maja 2026 r. liczba udzielonych noclegów podróżnym z zagranicy wzrosła o 11 proc. Polska staje się popularnym kierunkiem wśród turystów spoza UE.

W 2025 r. turyści zagraniczni zostawili w Polsce rekordowe 41,3 mld zł. Największy udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy. Od stycznia do maja 2026 r. liczba udzielonych noclegów podróżnym z zagranicy wzrosła o 11 proc. Polska staje się popularnym kierunkiem wśród turystów spoza UE.

Jak wynika z analizy Banku Pekao, w I kwartale bieżącego roku liczba noclegów zagranicznych wzrosła w Polsce o 11 proc. rdr, przy czym średnia unijna wynosi 5 proc. W zestawieniu z innymi państwami członkowskimi, tylko Irlandia, Litwa i Słowacja znalazły się na wyższej pozycji niż Polska. W okresie 12 miesięcy od maja 2025 roku udzielono prawie 21 mln noclegów turystom zagranicznym odwiedzającym Polskę.

W raporcie wskazano, że turyści, którzy przyjechali do Polski w 2025 r. wydali o 12 proc. więcej niż rok wcześniej i było to rekordowe 41,3 mld zł. Największy udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec, których wydatki stanowiły 41 proc. ogólnej sumy. Na drugim miejscu uplasowali się turyści z Ukrainy z wynikiem 23 proc.

Kraków i Warszawa odpowiadają łącznie za około 35 proc. noclegów

W opracowaniu podkreślono, że największym magnesem dla zagranicznych gości są polskie metropolie, Kraków i Warszawa odpowiadają łącznie za około 35 proc. noclegów udzielanych zagranicznym turystom w 2025 r. W zestawieniu regionów, 62 proc. noclegów podróżników spoza kraju skupiło się w województwie małopolskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. Regiony te stanowią główne cele podróży.

Niemieccy turyści na urlop w Polsce najchętniej wybierają województwo zachodniopomorskie - region ten wybierany jest przez 55 proc. tej grupy. Jednocześnie Niemcy odpowiadają za 85 proc. łącznej liczby noclegów zagranicznych na Pomorzu Zachodnim.

Z kolei Brytyjczycy najchętniej wybierają Małopolskę (56 proc.), podobnie jak Włosi (42 proc.) i Amerykanie (27 proc.), którzy chętnie odwiedzają również Mazowsze (32 proc.).

Niemcy nadal stanowią największą grupę zagranicznych turystów

Zwrócono uwagę, że mimo iż Niemcy nadal stanowią największą grupę zagranicznych turystów przyjeżdżających do Polski, to struktura ruchu przyjazdowego zmienia się. Jak zauważono, w ruchu przyjazdowym do Polski duży udział ma również Ukraina, która stanowi około 10 proc. wszystkich noclegów zagranicznych udzielonych w 2025 roku. W przypadku innych krajów sąsiednich, na Polskę przypada około 4-5 proc. wszystkich zagranicznych noclegów Czechów, Litwinów i Łotyszy.

Cytowany w publikacji kierownik zespołu analiz sektorowych Banku Pekao Krzysztof Mrówczyński wyjaśnił, że obserwowany jest wyraźny wzrost przyjazdów turystów z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów spoza UE.

"To świadczy o tym, że Polska coraz częściej jest wybierana jako kierunek podróży sam w sobie, a nie jedynie element europejskiej trasy" - wskazał Mrówczyński.

Z analizy banku wynika, że podróżni z krajów z poza UE odpowiadali w 2025 r. za 42 proc. ruchu turystycznego w Polsce. Autorzy publikacji oceniają, że rozpoznawalność Polski na arenie światowej rośnie, a coraz więcej zagranicznych turystów "nie traktuje naszego kraju jedynie jako przystanku w podróży po Europie, lecz jako świadomy punkt docelowy swojego wyjazdu".

Zauważono, że według danych za 2025 rok Polska odpowiada za ponad 5 proc. wartości dodanej, która tworzona jest przez branżę turystyczną Unii. Pod względem lokalnym, udział turystyki w polskim PKB wyniósł około 2,7 proc. Bank poinformował, że pod względem dynamiki rozwoju w branży turystycznej Polska ze wzrostem o 198 proc. w latach 2021-2025 wyprzedziła m.in. Hiszpanię, Włochy, Francję i Niemcy. Wynik ten jest również wyższy o 30 proc. od średniej unijnej.

Wykorzystać swoje dogodne położenie

Zdaniem autorów raportu Polska może wykorzystać swoje dogodne położenie pod względem turystycznym, ponieważ przyciąga ona turystów z bogatych krajów Europy Zachodniej oraz sąsiadów z Europy Środkowej wchodzących w etap dynamicznego wzrostu budżetów turystycznych.