Gospodarka

Zadowoleni przetwórcy ropy naftowej i koksu. W gospodarce powiało lekkim optymizmem

W gospodarce powiało lekkim optymizmem głównie za sprawą przyspieszenia tempa napływu nowych zamówień do firm sektora przetwórstwa przemysłowego - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Pap

29 października 2026, 09:23
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: JSW KOKS

Przetwórstwo ropy naftowej i koksu zadowolone z zamówień

fot: JSW KOKS

W gospodarce powiało lekkim optymizmem głównie za sprawą przyspieszenia tempa napływu nowych zamówień do firm sektora przetwórstwa przemysłowego - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Jak podało Biuro, Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w październiku br. wzrósł o 1 punkt w stosunku do wartości z ubiegłego miesiąca. Nie odrobił jednak straty z poprzednich miesięcy.  

Spośród ośmiu składowych wskaźnika trzy uległy poprawie w stosunku do poprzedniego miesiąca, cztery pozostały na poziomie zbliżonym i jedna się pogorszyła. 

Zamówienia napływające do polskiego przemysłu

"Długo wyczekiwanym sygnałem zapowiadającym ewentualne przyspieszenie wzrostu gospodarczego były zamówienia napływające do polskiego przemysłu. Październikowe dane przyniosły pozytywną zmianę, choć na razie trudno przesądzać o jej trwałości. Jest ona ponadto niewielka" - wskazali eksperci BIEC. 

Podkreślili, że nadal więcej firm odczuwa spadek zamówień niż poprawę. O zwiększonym napływie nowych zamówień w październiku br. informowali przede wszystkim producenci komputerów i wyrobów elektronicznych, przemysł farmaceutyczny oraz przetwórstwo ropy naftowej i koksu. 

Zdaniem ekspertów optymizm co do zamówień częściowo może być konsekwencją wzrostu cen wyrobów produkowanych przez firmy. 

"O kruchości poprawy tempa napływu zamówień świadczy również rozkład odpowiedzi na temat spodziewanego napływu zamówień w najbliższych miesiącach, gdzie nie widać poprawy, a raczej pogorszenie ocen" - dodali. 

Autorzy raportu zwrócili również uwagę, że firmy informują o pogorszeniu stanu swych finansów. Długotrwale niekorzystna sytuacja finansowa utrzymuje się w przemyśle odzieżowym, metalowym i mineralnym oraz skórzanym. Firmy informują też o pogorszeniu swej konkurencyjności na rynkach zagranicznych, do czego - zdaniem BIEC - przyczyniły się rosnące koszty pracy, wzrost cen energii oraz surowców.

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