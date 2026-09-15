Maturzyści, którzy od października rozpoczną studia i pobierają rentę rodzinną, powinni do końca września dopełnić formalności w ZUS. Terminowe złożenie dokumentów pozwoli zachować ciągłość wypłaty świadczenia, także za wrzesień.

Maturzyści, którzy od października rozpoczną studia i pobierają rentę rodzinną, powinni do końca września dopełnić formalności w ZUS. Terminowe złożenie dokumentów pozwoli zachować ciągłość wypłaty świadczenia, także za wrzesień.

Renta rodzinna do 25. roku życia

Renta rodzinna przysługuje dziecku po śmierci rodzica do ukończenia 16 lat, a w przypadku kontynuowania nauki – co do zasady do 25. roku życia.

– Jeśli 25. urodziny żaka przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może on otrzymywać rentę aż do końca danego roku studiów – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Bez ograniczeń wiekowych świadczenie mogą otrzymywać osoby, które przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki, ale przed 25. rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W tym przypadku dalsza edukacja nie jest warunkiem wypłaty renty.

Zaświadczenie jest kluczowe

Uczeń lub student, który ukończył 16 lat i chce nadal otrzymywać rentę rodzinną, musi potwierdzić w ZUS kontynuowanie nauki. Zwykle służy do tego zaświadczenie wydane przez szkołę lub uczelnię, najczęściej ważne przez jeden rok akademicki.

Warto sprawdzić okres wskazany w dokumencie. Jeśli jego ważność upłynie, a do ZUS nie trafi nowe zaświadczenie, instytucja uzna, że nauka nie jest kontynuowana i wstrzyma wypłatę świadczenia. Ponowne składanie dokumentu nie jest potrzebne, gdy szkoła lub uczelnia wystawiła zaświadczenie na cały okres nauki, np. na pięcioletnie studia.

Pierwszy rok studiów: renta za wrzesień

Szczególna sytuacja dotyczy tegorocznych maturzystów przyjętych na pierwszy rok studiów. Renta rodzinna jest im standardowo wypłacana do końca sierpnia. Aby otrzymać ją także za wrzesień, powinni do końca tego miesiąca złożyć w ZUS:

wniosek o kontynuację wypłaty renty rodzinnej,

zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na studia.

Po rozpoczęciu roku akademickiego dokumentację trzeba uzupełnić zaświadczeniem potwierdzającym faktyczne rozpoczęcie studiów – maksymalnie do 31 października.

Jeżeli uczelnia nie może jeszcze we wrześniu wydać zaświadczenia, przyszły student może dostarczyć zawiadomienie o przyjęciu na studia oraz własne oświadczenie. Powinien w nim wskazać planowaną datę rozpoczęcia nauki i zobowiązać się do przedstawienia zaświadczenia z uczelni najpóźniej w październiku.

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Jeśli osoba zadeklaruje rozpoczęcie studiów w październiku, ale ostatecznie nie podejmie nauki, będzie musiała zwrócić rentę wypłaconą za wrzesień. Podobnie jest wtedy, gdy rok akademicki rozpoczyna się później niż w październiku – w takiej sytuacji świadczenie za wrzesień nie przysługuje.

Uczeń albo student ma również obowiązek poinformować ZUS o przerwaniu lub wcześniejszym zakończeniu nauki. Niewywiązanie się z tego obowiązku może oznaczać konieczność zwrotu nienależnie pobranej renty wraz z odsetkami.