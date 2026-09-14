PKP PLK otwarły przejście pod wiaduktem w Katowicach

PKP Polskie Linie Kolejowe przywróciły ruch pieszy pod przebudowywanym wiaduktem kolejowym przy ul. Francuskiej w Katowicach. Przejście, wygrodzone i bezpieczne, zostało udostępnione 13 września 2026 r., po dwóch tygodniach przerwy związanej z pracami rozbiórkowymi.

Otwarto przejście pod wiaduktem na ul. Francuskiej w Katowicach

PKP Polskie Linie Kolejowe przywróciły ruch pieszy pod przebudowywanym wiaduktem kolejowym przy ul. Francuskiej w Katowicach. Przejście, wygrodzone i bezpieczne, zostało udostępnione 13 września 2026 r., po dwóch tygodniach przerwy związanej z pracami rozbiórkowymi.

Przywrócenie ruchu pieszego po rozbiórce

Przez ostatnie dwa tygodnie – od 1 września – piesi nie mogli przechodzić na drugą stronę torów w tym miejscu. Wstrzymanie ruchu było konieczne ze względu na prowadzone prace rozbiórkowe ustroju nośnego wiaduktu.

Od niedzieli, 13 września, mieszkańcy znów mogą korzystać z przejścia pod torami. PKP PLK podkreślają, że przejście zostało specjalnie wygrodzone i zabezpieczone, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas dalszych prac budowlanych.

Zgodnie z zapowiedziami spółki, przejście dla pieszych miało być wstrzymane tylko na około dwa tygodnie – w okresie niezbędnym do rozbiórki konstrukcji. Po tym czasie ruch pieszy miał zostać przywrócony, co właśnie nastąpiło.

Przebudowa wiaduktu przy utrzymanym ruchu pociągów

Prace przy wiadukcie rozpoczęły się 1 września i są prowadzone przy utrzymanym ruchu kolejowym. Oznacza to, że pociągi nadal kursują po torach przebiegających nad ul. Francuską, mimo trwającej przebudowy wiaduktu.

Ruch drogowy pod wiaduktem pozostaje wstrzymany na cały czas trwania inwestycji. Kierowcy muszą korzystać z objazdu z ul. Francuskiej do ul. Warszawskiej, poprowadzonego ulicami Wojewódzką i Damrota.