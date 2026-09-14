PKP PLK otwarły przejście pod wiaduktem w Katowicach
PKP Polskie Linie Kolejowe przywróciły ruch pieszy pod przebudowywanym wiaduktem kolejowym przy ul. Francuskiej w Katowicach. Przejście, wygrodzone i bezpieczne, zostało udostępnione 13 września 2026 r., po dwóch tygodniach przerwy związanej z pracami rozbiórkowymi.
fot: PKP PLK
Otwarto przejście pod wiaduktem na ul. Francuskiej w Katowicach
fot: PKP PLK
PKP Polskie Linie Kolejowe przywróciły ruch pieszy pod przebudowywanym wiaduktem kolejowym przy ul. Francuskiej w Katowicach. Przejście, wygrodzone i bezpieczne, zostało udostępnione 13 września 2026 r., po dwóch tygodniach przerwy związanej z pracami rozbiórkowymi.
Przywrócenie ruchu pieszego po rozbiórce
Przez ostatnie dwa tygodnie – od 1 września – piesi nie mogli przechodzić na drugą stronę torów w tym miejscu. Wstrzymanie ruchu było konieczne ze względu na prowadzone prace rozbiórkowe ustroju nośnego wiaduktu.
Od niedzieli, 13 września, mieszkańcy znów mogą korzystać z przejścia pod torami. PKP PLK podkreślają, że przejście zostało specjalnie wygrodzone i zabezpieczone, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas dalszych prac budowlanych.
Zgodnie z zapowiedziami spółki, przejście dla pieszych miało być wstrzymane tylko na około dwa tygodnie – w okresie niezbędnym do rozbiórki konstrukcji. Po tym czasie ruch pieszy miał zostać przywrócony, co właśnie nastąpiło.
Przebudowa wiaduktu przy utrzymanym ruchu pociągów
Prace przy wiadukcie rozpoczęły się 1 września i są prowadzone przy utrzymanym ruchu kolejowym. Oznacza to, że pociągi nadal kursują po torach przebiegających nad ul. Francuską, mimo trwającej przebudowy wiaduktu.
Ruch drogowy pod wiaduktem pozostaje wstrzymany na cały czas trwania inwestycji. Kierowcy muszą korzystać z objazdu z ul. Francuskiej do ul. Warszawskiej, poprowadzonego ulicami Wojewódzką i Damrota.
Nowa konstrukcja wiaduktu
Wiadukt na ul. Francuskiej zostanie wykonany jako jednoprzęsłowa konstrukcja ramowa. Będzie miał rozpiętość 18,30 m, długość całkowitą 20,32 m i szerokość około 40 m.
Na gotowym obiekcie przewidziano sześć torów kolejowych. Prześwit między jezdnią a dolną krawędzią wiaduktu wyniesie 4,50 m, co umożliwi bezkolizyjny przejazd wysokich pojazdów, w tym służb ratowniczych.
Przebudowa katowickiego węzła kolejowego
Przebudowa wiaduktu na ul. Francuskiej to kolejny etap większej inwestycji PKP PLK na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice. Poprzednio, 31 sierpnia, przywrócono pełny ruch na ul. Mikołowskiej, a 1 września otwarto przejazd pod wiaduktem na ul. Damrota.
Prace przy katowickim węźle kolejowym potrwają do 2028 r. i obejmują m.in. dobudowę nowych torów, przebudowę przejść podziemnych oraz modernizację peronów. Docelowo linia przez Katowice zyska większą przepustowość, co ma usprawnić ruch pociągów w całym regionie.