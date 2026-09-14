Unikatowe połączenie industrialnej przestrzeni z żywą muzyką wraca do Zabrza. W zabytkowej Kopalni Guido rusza kolejna edycja cyklu „Muzyka na Poziomie”, w ramach której czterej wykonawcy zagrają koncerty 320 metrów pod powierzchnią ziemi.

Unikatowe połączenie industrialnej przestrzeni z żywą muzyką wraca do Zabrza. W zabytkowej Kopalni Guido rusza kolejna edycja cyklu „Muzyka na Poziomie”, w ramach której czterej wykonawcy zagrają koncerty 320 metrów pod powierzchnią ziemi.

Organizatorzy zaplanowali cztery wydarzenia, które odbędą się w zabytkowych podziemiach dawnej kopalni węgla. Publiczność usłyszy muzykę z pogranicza popu, hip-hopu i rocka w scenerii, której nie znajdzie w żadnym innym miejscu w Polsce.

Podziemna scena w zabytkowej kopalni

Koncerty odbywają się w przestrzeniach Kopalni Guido, do których uczestnicy docierają, zjeżdżając pod ziemię górniczą szolą. Połączenie muzyki na żywo z surowym, industrialnym charakterem kopalni tworzy wyjątkową atmosferę, różną od tej znanej z tradycyjnych sal koncertowych.

Cykl organizowany jest przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Wydarzenia odbywają się w jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków poprzemysłowych na Śląsku.

Ze względu na ograniczoną pojemność podziemnych przestrzeni liczba miejsc na każdym z koncertów jest limitowana. Organizatorzy podają, że na wydarzeniach może znaleźć się maksymalnie 300 osób.

Wejściówki dostępne są wyłącznie w sprzedaży internetowej na stronie: podziemnaprzygoda.pl/shop?type=EVENT.