Pop, hip-hop i rock 320 metrów pod ziemią. Kopalnia Guido zaprasza na „Muzykę na Poziomie”
Unikatowe połączenie industrialnej przestrzeni z żywą muzyką wraca do Zabrza. W zabytkowej Kopalni Guido rusza kolejna edycja cyklu „Muzyka na Poziomie”, w ramach której czterej wykonawcy zagrają koncerty 320 metrów pod powierzchnią ziemi.
fot: MGW
Koncert Flapjack w Kopalni Guido
fot: MGW
Unikatowe połączenie industrialnej przestrzeni z żywą muzyką wraca do Zabrza. W zabytkowej Kopalni Guido rusza kolejna edycja cyklu „Muzyka na Poziomie”, w ramach której czterej wykonawcy zagrają koncerty 320 metrów pod powierzchnią ziemi.
Program jesiennej edycji
Organizatorzy zaplanowali cztery wydarzenia, które odbędą się w zabytkowych podziemiach dawnej kopalni węgla. Publiczność usłyszy muzykę z pogranicza popu, hip-hopu i rocka w scenerii, której nie znajdzie w żadnym innym miejscu w Polsce.
Harmonogram koncertów:
- 26 września 2026 (sobota) – MARIE
- 10 października 2026 (sobota) – O.S.T.R. (bilety wyprzedane)
- 21 listopada 2026 (sobota) – Sarius
- 17 grudnia 2026 (czwartek) – Farben Lehre (akustycznie)
Podziemna scena w zabytkowej kopalni
Koncerty odbywają się w przestrzeniach Kopalni Guido, do których uczestnicy docierają, zjeżdżając pod ziemię górniczą szolą. Połączenie muzyki na żywo z surowym, industrialnym charakterem kopalni tworzy wyjątkową atmosferę, różną od tej znanej z tradycyjnych sal koncertowych.
Cykl organizowany jest przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Wydarzenia odbywają się w jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków poprzemysłowych na Śląsku.
Ze względu na ograniczoną pojemność podziemnych przestrzeni liczba miejsc na każdym z koncertów jest limitowana. Organizatorzy podają, że na wydarzeniach może znaleźć się maksymalnie 300 osób.
Wejściówki dostępne są wyłącznie w sprzedaży internetowej na stronie: podziemnaprzygoda.pl/shop?type=EVENT.