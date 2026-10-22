Pamięć i tożsamość

Zabrze i Sardynia. Co mają wspólnego? Górnicze tradycje

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu gościło przedstawicieli geoparku górniczego z Sardynii w ramach międzynarodowego projektu ERIH on Tour.

Monika Krezel

Monika Krężel

22 października 2026, 08:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Muzeum Górnictwa Węglowego

Goście zwiedzili m.in. Kopalnię Guido

fot: Muzeum Górnictwa Węglowego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu gościło przedstawicieli geoparku górniczego z Sardynii w ramach międzynarodowego projektu ERIH on Tour.

To spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między regionami, których tożsamość przez stulecia kształtowało górnictwo. Wspólnie szukamy sposobów, by chronić dziedzictwo przemysłowe, rozwijać turystykę kulturową i sprawiać, że dawne kopalnie stają się ważnymi miejscami współczesnego życia - poinformowało zabrzańskie Muzeum w mediach społecznościowych.
 
Podczas wizyty nasi goście poznali różnorodne oblicza Muzeum. Od Strefy Carnall i pokazu pracy maszyny parowej, przez podziemny spływ łodzią w Sztolni Królowa Luiza, aż po pracownię digitalizacji, gdzie nowoczesne technologie pomagają dokumentować i chronić materialne ślady górniczej przeszłości.
 
Nie zabrakło również odkrywania podziemi Kopalni Guido. Zjazd na poziom 320 pozwolił gościom doświadczyć autentycznej przestrzeni dawnej kopalni i lepiej poznać górnicze dziedzictwo regionu.
 
Geipark górniczy na Sardynii to pierwszy na świecie geopark uznany przez UNESCO. Chroni on bogate dziedzictwo geologiczne oraz historyczne i przemysłowe Sardynii, obejmujące 9 tysięcy lat eksploatacji złóż (m.in. ołowiu, cynku, srebra, żelaza i węgla) na obszarze około 3800 km kw.
 
ERIH on Tour to coś więcej niż wizyta studyjna. To budowanie relacji, dzielenie się dobrymi praktykami i rozwijanie współpracy, która może zaowocować wspólnymi inicjatywami. Szczególne miejsce w rozmowach zajmują działania na rzecz ochrony dziedzictwa, w tym starania o wpis na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wierzymy, że przemysłowa przeszłość może być ważnym zasobem przyszłości. Dlatego jako Muzeum nie tylko zachowujemy autentyczne miejsca i przedmioty, lecz także dokumentujemy wiedzę, pielęgnujemy tradycje i przekazujemy górniczą historię kolejnym pokoleniom - podkreśla Muzeum Górnictwa Węglowego.

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