Zabrze i Sardynia. Co mają wspólnego? Górnicze tradycje

To spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między regionami, których tożsamość przez stulecia kształtowało górnictwo. Wspólnie szukamy sposobów, by chronić dziedzictwo przemysłowe, rozwijać turystykę kulturową i sprawiać, że dawne kopalnie stają się ważnymi miejscami współczesnego życia - poinformowało zabrzańskie Muzeum w mediach społecznościowych.

Podczas wizyty nasi goście poznali różnorodne oblicza Muzeum. Od Strefy Carnall i pokazu pracy maszyny parowej, przez podziemny spływ łodzią w Sztolni Królowa Luiza, aż po pracownię digitalizacji, gdzie nowoczesne technologie pomagają dokumentować i chronić materialne ślady górniczej przeszłości.

Nie zabrakło również odkrywania podziemi Kopalni Guido. Zjazd na poziom 320 pozwolił gościom doświadczyć autentycznej przestrzeni dawnej kopalni i lepiej poznać górnicze dziedzictwo regionu.

Geipark górniczy na Sardynii to pierwszy na świecie geopark uznany przez UNESCO. Chroni on bogate dziedzictwo geologiczne oraz historyczne i przemysłowe Sardynii, obejmujące 9 tysięcy lat eksploatacji złóż (m.in. ołowiu, cynku, srebra, żelaza i węgla) na obszarze około 3800 km kw.