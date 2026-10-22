Zabrze i Sardynia. Co mają wspólnego? Górnicze tradycje
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu gościło przedstawicieli geoparku górniczego z Sardynii w ramach międzynarodowego projektu ERIH on Tour.
fot: Muzeum Górnictwa Węglowego
Goście zwiedzili m.in. Kopalnię Guido
fot: Muzeum Górnictwa Węglowego
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu gościło przedstawicieli geoparku górniczego z Sardynii w ramach międzynarodowego projektu ERIH on Tour.
To spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między regionami, których tożsamość przez stulecia kształtowało górnictwo. Wspólnie szukamy sposobów, by chronić dziedzictwo przemysłowe, rozwijać turystykę kulturową i sprawiać, że dawne kopalnie stają się ważnymi miejscami współczesnego życia - poinformowało zabrzańskie Muzeum w mediach społecznościowych.
ERIH on Tour to coś więcej niż wizyta studyjna. To budowanie relacji, dzielenie się dobrymi praktykami i rozwijanie współpracy, która może zaowocować wspólnymi inicjatywami. Szczególne miejsce w rozmowach zajmują działania na rzecz ochrony dziedzictwa, w tym starania o wpis na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wierzymy, że przemysłowa przeszłość może być ważnym zasobem przyszłości. Dlatego jako Muzeum nie tylko zachowujemy autentyczne miejsca i przedmioty, lecz także dokumentujemy wiedzę, pielęgnujemy tradycje i przekazujemy górniczą historię kolejnym pokoleniom - podkreśla Muzeum Górnictwa Węglowego.