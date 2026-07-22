Zabrzańskie górnictwo chce na listę UNESCO. Mieszkańcy mogą pomóc

Muzeum Górnictwa Węglowego pracuje nad wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zaprasza mieszkańców na spotkanie w tej sprawie.

Muzeum Górnictwa Węglowego pracuje nad wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zaprasza mieszkańców na spotkanie w tej sprawie.

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza zostały zgłoszone na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO już w ubiegłym roku. Wraz z władzami Zabrza i województwa śląskiego, zabrzańskie Muzeum Górnictwa Węglowego przekazało wniosek w tej sprawie do ministerstwa kultury. Muzeum może pochwalić się m. in. najgłębszym w Europie poziomem górnictwa węglowego udostępnionym turystom. Oferuje zwiedzającym ponad 10 km szlaków podziemnych pieszych i wodnych.

Jak przekonuje Muzeum Górnictwa Węglowego, wpis na listę byłby dla zabrzańskich pogórniczych obiektów czymś więcej niż tylko prestiżem.

To przede wszystkim zobowiązanie do ochrony wyjątkowego dziedzictwa i szansa na jeszcze lepszą promocję Zabrza oraz jego przemysłowej historii na świecie – napisało Muzeum Górnictwa Węglowego w mediach społecznościowych.

Muzeum przekonuje, że starania o wpis powinny być prowadzone z udziałem mieszkańców. Wszystkich zainteresowanych zaprasza na otwarte spotkanie w tej sprawie. Odbędzie się ono w poniedziałek, 3 sierpnia o godz 16. w Strefie Carnall, Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza.

Jedynym miejscem w woj. śląskim wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Tamtejsze poprzemysłowe obiekty uzyskały wpis na prestiżową listę w 2017 roku.