Górnictwo

Zabrzańskie górnictwo chce na listę UNESCO. Mieszkańcy mogą pomóc

Muzeum Górnictwa Węglowego pracuje nad wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zaprasza mieszkańców na spotkanie w tej sprawie.

Avatar full

Robert Passia

22 lipca 2026, 11:23
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Monika Krężel

Czy kopalnia Guido trafi na Listę UNESCO?

fot: Monika Krężel

Muzeum Górnictwa Węglowego pracuje nad wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zaprasza mieszkańców na spotkanie w tej sprawie.

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza zostały zgłoszone na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO już w ubiegłym roku. Wraz z władzami Zabrza i województwa śląskiego, zabrzańskie Muzeum Górnictwa Węglowego przekazało wniosek w tej sprawie do ministerstwa kultury. Muzeum może pochwalić się m. in. najgłębszym w Europie poziomem górnictwa węglowego udostępnionym turystom. Oferuje zwiedzającym ponad 10 km szlaków podziemnych pieszych i wodnych. 

Jak przekonuje Muzeum Górnictwa Węglowego, wpis na listę byłby dla zabrzańskich pogórniczych obiektów czymś więcej niż tylko prestiżem.

To przede wszystkim zobowiązanie do ochrony wyjątkowego dziedzictwa i szansa na jeszcze lepszą promocję Zabrza oraz jego przemysłowej historii na świecie – napisało Muzeum Górnictwa Węglowego w mediach społecznościowych.

Muzeum przekonuje, że starania o wpis powinny być prowadzone z udziałem mieszkańców. Wszystkich zainteresowanych zaprasza na otwarte spotkanie w tej sprawie. Odbędzie się ono w poniedziałek, 3 sierpnia o godz 16. w Strefie Carnall, Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza.

Jedynym miejscem w woj. śląskim wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Tamtejsze poprzemysłowe obiekty uzyskały wpis na prestiżową listę w 2017 roku.

 

 

Powiązane tematy:

kopalnia guido sztolnia luiza unesco zabrze górnictwo

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Środowisko

Pogórniczy teren stanie się łąką. GIG-PIB zazielenia hałdę

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy bada roślinność na hałdzie Północ w rybnickich Jankowicach.

Surowce

Wskażą kierunki dalszego rozwoju odpowiedzialnego i innowacyjnego górnictwa

Trwają przygotowania do 6. edycji konferencji naukowo-technicznej „Tradycje i Innowacje  w Górnictwie”. Dolny Śląsk  stanie się centrum debaty o bezpieczeństwie surowcowym kraju. 

Samorząd i region

Wreszcie ugaszą hałdę. Dziś przeszkadza mieszkańcom

Już wiadomo, kto przeprowadzi rekultywację zapożarowanego zwałowiska Wrzosy I w Pszowie. 

Węgiel kamienny

Rozpoczęto wielką operację likwidacji szybów kopalnianych, potrwa do grudnia

Zasypywanie południowego szybu wentylacyjnego kopalni ČSM będzie odbywać się nieprzerwanie 24 godziny na dobę, przez 11 dni. Operacja pochłonie 45 tys. m sześć. odpadów poflotacyjnych, produktu ubocznego przeróbki węgla, który przygotowano jeszcze w trakcie eksploatacji węgla, i który przeszedł niezbędne certyfikacje.