PKP wybrały wykonawcę, który wyremontuje budynek dworca w Ząbkowicach. Realizacją zajmie się firma Global Budownictwo, a prace mają potrwać do 2028 r.

PKP wybrały wykonawcę, który wyremontuje budynek dworca w Ząbkowicach. Realizacją zajmie się firma Global Budownictwo, a prace mają potrwać do 2028 r.

Wykonawca ma już doświadczenie w realizacji modernizacji dworców, m.in. w Rzepinie i Rokicinach, a obecnie prowadzi prace przy remoncie budynków w Suwałkach i Oławie.

Remont zabytkowego dworca w Ząbkowicach jest niezwykle ważny dla miasta, bo przez lata stał zaniedbany, a znajduje się przy stacji, która obsługuje wiele połączeń. Zmodernizowany budynek będzie służył więc pasażerom, ale znajdujące się w nim pomieszczenia zostaną również zaadaptowane na inne cele.

– Cieszę się, ponieważ realizacja tej inwestycji może się odbyć między innymi dzięki gwarancji ze strony miasta, jakie już w 2023 roku złożyliśmy kolei, że wynajmiemy od nich powierzchnię obiektu po zakończeniu prac. Był to niezbędny warunek postawiony przez PKP do podjęcia decyzji o przebudowie budynku – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent miasta.

– Miasto zajmie w nim całe pierwsze piętro, m.in. z myślą o usługach publicznych i przestrzeni do spędzania czasu przez dzieci i młodzież. Podobny model sprawdził się już przy dworcu w Centrum, gdzie działa Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości – dodaje.

Za realizację prac modernizacyjnych firma Global Budownictwo zaproponowała cenę 16,7 mln zł brutto. Niebawem powinna zostać podpisana umowa między wykonawcą a PKP. Od tego momentu będzie biegł czas na wykonanie zadania, liczący 700 dni, czyli niespełna 23 miesiące.

Dworzec z długą historią

Ząbkowicki dworzec powstał przy jednej ze stacji Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, która w XIX w. połączyła Warszawę z Galicją. Była to pierwsza linia kolejowa na ziemiach zaboru rosyjskiego, a zarazem pierwsza w Imperium Rosyjskim. Pierwszy pociąg wjechał do Ząbkowic w grudniu 1847 r., od strony Warszawy. Sam budynek dworca wznoszono przez kilka lat, a jego budowa zakończyła się w 1856 r. W 1859 r., po ukończeniu budowy odcinka torów prowadzących przez Będzin i Sosnowiec do Katowic, Ząbkowice stały się stacją węzłową. W latach 1910-1918 powstawała biegnąca przez nią linia do Brzezin Śląskich, zlikwidowana w latach 80-tych XX w.

Stacja, na której znajduje się budynek, na przestrzeni lat zmieniała swoje nazwy. Pierwotna Ząbkowice w 1880 r. przybrała formę Ząbkowice Będzińskie. W okresie okupacji hitlerowskiej nosiła nazwę Zombkowitz. Po II wojnie przyjęto obecną – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.