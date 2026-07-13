Z fabryki Stellantis w Tychach, gdzie niegdyś przez lata powstawały m.in. Fiaty 126p, druga generacja Pandy czy liczne 500-tki, wyjechało już 500 tys. obecnie produkowanych tam samochodów segmentu B-SUV: Alfa Romeo Junior, Fiat 600 i Jeep Avenger - wynika z informacji koncernu.

Z fabryki Stellantis w Tychach, gdzie niegdyś przez lata powstawały m.in. Fiaty 126p, druga generacja Pandy czy liczne 500-tki, wyjechało już 500 tys. obecnie produkowanych tam samochodów segmentu B-SUV: Alfa Romeo Junior, Fiat 600 i Jeep Avenger - wynika z informacji koncernu.

Jak przekazał Stellantis, półmilionowym egzemplarzem modeli segmentu B-SUV, produkowanych obecnie w Tychach, została Alfa Romeo Junior Sport Speciale w kolorze Rosso Brera z czarnym dachem i napędem Mild Hybrid 1.2 T3 145 KM Q4.

Technologie i doświadczenie

Dyrektor zakładu w Tychach Janusz Puzoń zadeklarował, że każdy zbudowany tam pojazd jest efektem połączenia nowoczesnych technologii, budowanego przez pokolenia pracowników doświadczenia i myślenia o samochodzie przede wszystkim z perspektywy ludzi, którzy będą z niego korzystać na co dzień.

"Wspieranie klientów w codziennych działaniach i realizacji ich planów za pomocą samochodów odpowiadających różnym potrzebom i oczekiwaniom to jedna z najważniejszych idei stojących za naszą pracą" - zapewnił szef tyskiego zakładu Stellantisa.

Jak wymienił, Jeep Avenger został już tam wyprodukowany w 270 tys. egzemplarzy, a wprowadzana jest teraz jego odświeżona wersja. Alfa Romeo Junior, dostępna na ponad 40 rynkach, oferuje najbogatszą gamę modeli, w tym elektryczny o mocy 280 KM. Fiat 600 jest dostępny w wersjach hybrydowej, elektrycznej i benzynowej z manualną skrzynią biegów.

Koncern akcentuje, że produkcja modeli z tyskiej fabryki oferuje różne źródła napędu, automatyczne skrzynie biegów czy możliwość napędu na wszystkie koła. Według informacji Stellantisa w 2025 r. jego grupa zajęła drugie miejsce w segmencie B-SUV w regionie EU30, utrzymując drugą pozycję, z ponad 2,4 mln rejestracji i 16 proc. udziałem.

50 lat działalności

Tyski zakład w 2025 r. obchodził 50-lecie działalności, przekraczając wówczas liczbę 11 mln wyprodukowanych pojazdów. W tym samym roku dobiegł końca proces uruchamiania produkcji nowej generacji samochodów segmentu B-SUV: Jeepa Avengera, Alfy Romeo Junior i Fiata 600.

Oprócz zakładu w Tychach, do Stellantisa należy fabryka pojazdów dostawczych Stellantis Gliwice, która rozpoczęła seryjną produkcję wiosną 2022 r. Do koncernu należy też zakład silników w Tychach, dawniej należący do Isuzu i General Motors.

Obie fabryki Stellantisa, zarówno w Tychach, jak w Gliwicach, pracują obecnie na dwie zmiany. Przejście na ten tryb w Tychach wiązało się na początku br. z porozumieniem ws. programu dobrowolnych odejść, którym objęto 320 z ok. 740 pracowników tracących pracę w związku z likwidacją trzeciej zmiany.

Grupa Stellantis to jeden z największych producentów samochodów na świecie. Koncern powstał formalnie na początku 2021 r., choć fuzję firm PSA (m.in. Citroen, Peugeot, także Opel) oraz FCA (Fiat, Chrysler, Jeep) ogłoszono już w 2019 r. Obecnie Stellantis zakłada m.in. osiągnięcie w 2038 r. zerowej emisji dwutlenku węgla netto.