Z Odry wyłowiono 200 kg śniętych ryb

Przyczyną śniecia ryb, obserwowanego w Odrze w okolicach Szczecina na przełomie maja i czerwca, nie była tzw. złota alga, tylko niski poziom tlenu, tzw. przyducha - poinformowała w środę w Sejmie wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Z rzeki wyłowiono 200 kg ryb.

Przyczyną śniecia ryb, obserwowanego w Odrze w okolicach Szczecina na przełomie maja i czerwca, nie była tzw. złota alga, tylko niski poziom tlenu, tzw. przyducha - poinformowała w środę w Sejmie wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Z rzeki wyłowiono 200 kg ryb.

Pytania o śnięte ryby w Odrze Zachodniej, Regalicy (Odra Wschodnia) i kanałach rzecznych na terenie Szczecina skierowali do Ministerstwa Klimatu i Środowiska posłowie PiS Czesław Hoc i Artur Szałabawka. Śnięte ryby i mięczaki zauważono pod koniec maja.

Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska odpowiadając w środę w Sejmie przekazała, że przypadki śnięcia ryb w dolnym odcinku Odry były obserwowane tylko przez kilka dni i nie były "masowe".

- Od 30 maja do 5 czerwca na szczecińskim odcinku Odry i Regalicy wyłowiono łącznie 200 kg śniętych ryb. W ciągu tygodnia, w kilku punktach - poinformowała Zielińska. - Mamy do czynienia z lokalnym, sezonowym epizodem niedotlenienia. Wody Polskie od 30 maja prowadzą codziennie rejsy patrolowe z pomiarami zawartości tlenu. Państwo zareagowało - zapewniła.

Podkreśliła, że przyczyną śnięcia ryb nie była tzw. złota alga, która spowodowała katastrofę ekologiczną na Odrze w 2022 r. Badania przeprowadzane przez Wody Polskie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykazały duże zasolenie rzeki i niski poziom tlenu.

- Przyczyna została potwierdzona badaniami. Była nią tzw. przyducha, typowa dla sezonu wiosenno-letniego. Dodatkowo wystąpiło zjawisko cofki. Najważniejsze jest to, że badania nie wykazały tzw. złotej algi. Nie stwierdzono też pogorszenia parametrów wody z powodu zrzutów ścieków - przekazała wiceminister.

Wyjaśniła, że najgorsze warunki hydrologiczne były "miejscami w Szczecinie, gdzie poziom tlenu spadł do 1 mg na litr". Zielińska zaznaczyła, że od 7 czerwca nie odnotowano nowych przypadków śnięcia ryb, a parametry wody w rzece poprawiają się.

Przedstawicielka MKiŚ przypomniała, że w 2025 r. rząd uruchomił kolejny program zakupu aeratorów (urządzeń służących do natleniania wody) dla służb wojewódzkich. Dodała, że sprzęt jest w magazynach i każdej chwili może być użyty.

- Rząd przyjął też program odsalania wód Odry, systemowego oczyszczania wód tej pięknej rzeki. Pierwsze efekty za chwilę będą realnie poprawiały stan Odry - oceniła Zielińska.

Wiceminister poinformowała, że na tzw. działania renaturyzacyjne (wspierające mechanizmy samooczyszczania rzeki) rząd przeznaczył 450 mln zł. Ruszył już nabór wniosków o dofinansowanie.