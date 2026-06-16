Z kopalni na tatami

Jan Mąsior pracuje na co dzień w Południowym Koncernie Węglowym, w Zakładzie Górniczym Janina. W Dziale BHP dba o bezpieczeństwo pracowników kopalni. Po godzinach od ponad trzech dekad rozwija swoją sportową drogę w Karate Kyokushin. I osiąga sukcesy!

Jan Mąsior pracuje na co dzień w Południowym Koncernie Węglowym, w Zakładzie Górniczym Janina. W Dziale BHP dba o bezpieczeństwo pracowników kopalni. Po godzinach od ponad trzech dekad rozwija swoją sportową drogę w Karate Kyokushin. I osiąga sukcesy!

- Choć sam nie mówi o swoich sukcesach, jego wyniki mówią same za siebie. Jan jest czołowym zawodnikiem karate yokushin, reprezentantem kadry narodowej oraz zawodnikiem Chrzanowskiego Klubu Karate Kyokushin. W maju w bułgarskiej Warnie po raz kolejny udowodnił, że należy do europejskiej czołówki. Podczas 39. Wagowych Mistrzostw Europy po raz trzeci obronił tytuł Mistrza Europy w kategorii masters +35 lat, do 75 kg – informuje Południowy Koncern Węglowy.

To kolejny wielki sukces w jego bogatej sportowej karierze. Wśród najważniejszych osiągnięć Jana Mąsiora znajdują się m.in. Puchar Europy 2025, zwycięstwo w Pucharze Europy podczas World Team Matches w katowickim Spodku w 2024 roku, a także wyjątkowy sukces z 2015 roku — 1 miejsce i tytuł mistrza w kategorii masters podczas 11. Mistrzostw Świata Open Karate Kyokushin w Tokio w Japonii.

Karate kyokushin to pełnokontaktowy styl japońskiej sztuki walki stworzony przez Masutatsu Oyama.

- Jan Mąsior swoją drogę karate rozpoczął ponad trzy dekady temu. Dziś jest posiadaczem czarnego pasa 4 DAN, czyli czwartego stopnia mistrzowskiego. Jego początki na tatami nie były łatwe. Pierwszy znaczący sukces przyszedł po latach ciężkich treningów, wyrzeczeń i pokonywania własnych słabości. W 1995 roku został wicemistrzem Polski, rywalizując z najlepszymi zawodnikami w kraju. Od tamtej pory wielokrotnie potwierdzał swoją przynależność do ścisłej czołówki polskich karateków, a w 2008 roku został powołany do kadry narodowej – czytamy w mediach społecznościowych PKW.

Dla Jana Mąsiora sztuki walki to nie tylko rywalizacja, ale także droga ciągłego doskonalenia, charakteru i pokory. Jak sam podkreśla, inspirują go słowa Marka Piotrowskiego, legendy sportów walki: „Kto wchodzi na tatami, na pewno nie szuka tolerancji dla własnych słabości. Myślę, że sztuki walki uczą zmagania się ze swoimi słabościami i ograniczeniami, zmieniają człowieka na lepsze”.