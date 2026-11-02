Kraj i Świat

Z Katowic do Krakowa trzema pasami? Już niebawem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą, który przygotuje projekt rozbudowy o trzeci pas ruchu 24-kilometrowego odcinka autostrady A4 pomiędzy Dulową a Balicami w Małopolsce.

Pap

2 listopada 2026, 15:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Autostrada A4

fot: Krystian Krawczyk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą, który przygotuje projekt rozbudowy o trzeci pas ruchu 24-kilometrowego odcinka autostrady A4 pomiędzy Dulową a Balicami w Małopolsce.

Zadanie zrealizuje firma Autostrada II, a wartość kontraktu to ponad 17,3 mln zł. Jak przypomniał wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podczas poniedziałkowego briefingu, fragment którego dotyczy umowa, wchodzi obecnie w skład płatnej autostrady A4 pomiędzy Katowicami i Krakowem, zarządzanej przez prywatnego koncesjonariusza.

Ze względu na duży ruch

 Zgodnie z zapowiedziami resortu, po zakończeniu umowy koncesyjnej 15 marca 2027 r. autostrada przejdzie pod zarząd GDDKiA, a przejazd nią stanie się bezpłatny. Według niego autostrada Katowice - Kraków ze względu na duży ruch - już teraz przekraczający średnio 50 tysięcy aut dziennie - wymaga poszerzenia o trzeci pas. 

- Na całym odcinku autostrady A4 mamy takie miejsca, gdzie te wskaźniki są jeszcze wyższe, a więc wzrasta nam ruch, chcemy poprawić komunikację, chcemy poprawić bezpieczeństwo, stąd rozbudowujemy autostrady w skali kraju o kolejne pasy. Tak już się dzieje na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą, tak będzie właśnie na autostradzie A4 w rejonie Krakowa - zaznaczył Bukowiec. 

Rozbudowa autostrady A4 między stolicami woj. śląskiego i małopolskiego - zapowiedział wiceminister - zostanie podzielona na trzy odcinki, aby usprawnić cały proces.  Dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Maciej Ostrowski przekazał, że w przetarg na przygotowanie projektu rozbudowy o trzeci pas ruchu 24-kilometrowego odcinka pomiędzy Dulową a Balicami w Małopolsce wygrała firma Autostrada II, która przedstawiła najtańszą ofertę opiewającą ponad 17,3 mln zł.  

Zadaniem projektanta, z którym podpisano umowę na odcinek Dulowa - węzeł Balice I, będzie przygotowanie założenia projektu rozbudowy autostrady o trzeci pas, a także niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia tej inwestycji. Ma on także uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia i zezwolenia oraz otrzymać pozwolenie na budowę. 

Prace budowlane mają się rozpocząć w 2030 r. Założeniem rozbudowy jest wykorzystanie rezerwy terenu na trzeci pas, która znajduje się w pasie zieleni rozdzielającej obie jezdnie. Zadaniem wybranego projektanta będzie również przygotowanie założeń rozbudowy węzła Rudno oraz analiza konieczności rozbudowy czterech Miejsc Obsługi Podróżnych: Aleksandrowice, Morawica, Rudno, Grojec.

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