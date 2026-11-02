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Z JSW do PGG. Bogusław Oleksy nowym wiceprezesem ds. finansowych węglowego giganta

Polska Grupa Górnicza poinformowała, że nowym wiceprezesem zarządu spółki ds. finansowych został Bogusław Oleksy. Jeszcze w zeszłym tygodniu pełnił on obowiązki prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

2 listopada 2026, 14:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: JSW/Dawid Lach

Bogusław Oleksy, nowy wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej

fot: JSW/Dawid Lach

Polska Grupa Górnicza poinformowała, że nowym wiceprezesem zarządu spółki ds. finansowych został Bogusław Oleksy. Jeszcze w zeszłym tygodniu pełnił on obowiązki prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Przypomnijmy, informacja o rezygnacji p. o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej pojawiła się pod koniec ubiegłego tygodnia. Jak przekazała JSW przyczyny tej decyzji nie zostały podane.

Minęło zaledwie kilka dni, a Polska Grupa Górnicza ogłosiła, że Bogusław Oleksy objął stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych. Nowo powołany wiceprezes oficjalnie swoją funkcję objął w poniedziałek, 2 listopada.

PGG przypomina, że Oleksy to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w dużych spółkach kapitałowych w branży energetycznej i górniczej. 

- Pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu i wiceprezesa ds. ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych w Tauron Polska Energia S.A. Katowice czy wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Węglokoks S.A. Katowice. Był także członkiem rad nadzorczych m.in. w Tauron Wydobycie S.A. DM NWAI S.A., TFI Forum S.A.; Energomontaż Południe S.A., Bank Energetyki S.A. czy Pol-Miedź Trans sp. z o.o. - czytamy w komunikacie PGG.

Bogusław Oleksy zastąpił Bartosza Kępę

Nowy wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, uzyskał także tytuł Master of Business Administration in corporate management w ramach studiów w Krakowskiej Szkole Biznesu i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, studia podyplomowe w zakresie: Prawa Unii Europejskiej, Programów strukturalnych Unii Europejskiej, Zarządzania audytem wewnętrznym, Rachunkowości i finansów, Podatków, Zarządzania finansami przedsiębiorstw, Administracyjno-prawnym oraz raportowania ESG. 

Na stanowisku wiceprezesa PGG ds. finansowych Bogusław Oleksy zastąpił Bartosza Kępę. Dotychczasowy członek zarządu złożył rezygnację z dniem 31 października 2026 roku. Jak poinformowała spółka, powodem jego ustąpienia z funkcji – pełnionej od 1 kwietnia 2024 roku – były względy osobiste.

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