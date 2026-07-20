Studenckie Koło Naukowe PolSl Racing działające przy Politechnice Śląskiej w poniedziałek, 20 lipca 2026 r., zaprezentowało swój najnowszy bolid elektryczny SW-06. To konstrukcja stworzona przez studentów Politechniki Śląskiej w ramach międzynarodowego programu Formula Student. - Pojazd stanowi efekt wielu miesięcy pracy zespołu skupiającego młodych inżynierów odpowiedzialnych za projektowanie, budowę, testowanie i rozwój zaawansowanych systemów samochodu wyścigowego – zaznaczają na śląskiej uczelni.

Studenckie Koło Naukowe PolSl Racing działające przy Politechnice Śląskiej w poniedziałek, 20 lipca 2026 r., zaprezentowało swój najnowszy bolid elektryczny SW-06. To konstrukcja stworzona przez studentów Politechniki Śląskiej w ramach międzynarodowego programu Formula Student. - Pojazd stanowi efekt wielu miesięcy pracy zespołu skupiającego młodych inżynierów odpowiedzialnych za projektowanie, budowę, testowanie i rozwój zaawansowanych systemów samochodu wyścigowego – zaznaczają na śląskiej uczelni.

Bolid studentów Politechniki Śląskiej weźmie udział w międzynarodowych zawodach

Bolid elektryczny SW-06 to – jak zaznaczają na Politechnice Śląskiej - efekt wielu miesięcy intensywnej pracy młodych inżynierów zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym PolSl Racing. Około 75 studentów z różnych wydziałów uczelni odpowiadało za projektowanie, budowę, testowanie i doskonalenie wszystkich elementów pojazdu. Nowy bolid powstał z myślą o rywalizacji w prestiżowych międzynarodowych zawodach Formula Student, w których zespół uczestniczy od 2017 roku.

- Jest to na pewno nasz najlżejszy bolid elektryczny, najszybszy oraz najbardziej wydajny energetycznie. Moc maksymalna regulowana przez regulamin naszych konstrukcji to 80 kW. Liczymy według kalkulacji, prędkość maksymalna naszego pojazdu to około 110 km na godzinę. 10 sierpnia jedziemy na zawody do Niemiec na tor Hockenheim, legendarny tor Formuły 1, a dwa tygodnie później jedziemy na zawody na tor Słomczyn pod Warszawą – mówi Dawid Domański, lider zespołu PolSl Racing.

Studenci zmienili napęd bolidu – ze spalinowego na elektryczny

Jak tłumaczą na Politechnice Śląskiej nowa konstrukcja jest następcą niezwykle udanego bolidu SW-05 EVO, najbardziej utytułowanego samochodu w historii zespołu. W sezonie 2025 pojazd ten zapewnił studentom drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Formula Student Romania oraz miano najlepszego polskiego zespołu podczas Formula Student Poland. Rumuńskie zawody przyniosły zwycięstwa w konkurencjach Acceleration, Autocross oraz Cost and Manufacturing, a także miejsca na podium w Endurance, Efficiency, Business Plan i Engineering Design. Był to również pierwszy sezon, w którym zespół ukończył wszystkie konkurencje dynamiczne, do których przystąpił.

- W związku z trendem w motoryzacji zmieniliśmy napęd - z silników spalinowych przeszliśmy na silniki elektryczne. Wszystkie systemy, jeżeli chodzi o systemy napędu, systemy związane z magazynowaniem energii, baterią, falownikami i oczywiście cała konstrukcja mechaniczna, to wszystko są rzeczy wykonane przez studentów – podkreśla prof. Mirosław Szczepanik z Politechniki Śląskiej, opiekun Studenckiego Koła Naukowego PolSl Racing.

Studenckie Koło Naukowe PolSl Racing działa od 2013 r.

Studenckie Koło Naukowe PolSl Racing działa na Politechnice Śląskiej od 2013 roku. Od początku istnienia członkowie zespołu rozwijają projekty związane z elektromobilnością, budując własne bolidy wyścigowe oraz motocykle elektryczne i reprezentując Politechnikę Śląską na międzynarodowych torach.

W projekcie spotykają się przedstawiciele różnych kierunków studiów, którzy wspólnie rozwijają kompetencje z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki, programowania, aerodynamiki czy zarządzania projektami. Dzięki temu – jak zaznaczają na uczelni - PolSl Racing jest nie tylko zespołem wyścigowym, ale również wyjątkowym laboratorium praktycznej nauki przyszłych inżynierów.