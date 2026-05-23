​Wypadek w KWK Piast-Ziemowit. Ranny 44-letni górnik

Do wypadku doszło w sobotę w ruchu Ziemowit KWK Piast-Ziemowit. 44-letni górnik doznał urazu podczas wykonywania prac związanych z transportem elementów przenośnika ścianowego.

Jak nas poinformowała Ewa Grudniok, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia, do zdarzenia doszło na poziomie 500 (ściana 505).

- 44-letni mechanik- pracownik kopalni KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit podczas wykonywania prac związanych z transportem elementów przenośnika ścianowego został uderzony w podbrzusze uchwytem technologicznym - podkreśla Ewa Grudniok.

Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale ostatecznie ranny górnik został przewieziony do Szpitala Megrez w Tychach. Okazało się, że doznał urazu żeber.