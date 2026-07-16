Wypadek w kopalni Marcel

W wypadku na terenie kopalni Marcel w Radlinie poszkodowany został górnik.

Wypadek w KWK ROW ruch Marcel w Radlinie

W wypadku na terenie kopalni Marcel w Radlinie poszkodowany został górnik.

Do wypadku doszło w czwartek, 16 lipca, w godzinach popołudniowych. Na teren kopalni został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 36-letni górnik pracujący na ścianie W-6, w pokładzie 505, na poziomie 800 doznał urazu policzka, szczęki i łuku brwiowego.

Poszkodowany jest przytomny i został zabrany do Szpitala św. Barbary w Sosnowcu, gdzie przechodzi badania - przekazała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej, Ewa Grudniok.

Kopalnia Marcel funkcjonuje obecnie jako Ruch Marcel i wchodzi w skład kopalni zespolonej ROW, należącej do Polskiej Grupy Górniczej.