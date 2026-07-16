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Górnictwo

Wypadek w kopalni Marcel

W wypadku na terenie kopalni Marcel w Radlinie poszkodowany został górnik.

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Robert Passia

16 lipca 2026, 19:07
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wypadek w KWK ROW ruch Marcel w Radlinie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W wypadku na terenie kopalni Marcel w Radlinie poszkodowany został górnik.

Do wypadku doszło w czwartek, 16 lipca, w godzinach popołudniowych. Na teren kopalni został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 36-letni górnik pracujący na ścianie W-6, w pokładzie 505, na poziomie 800 doznał urazu policzka, szczęki i łuku brwiowego.

Poszkodowany jest przytomny i został zabrany do Szpitala św. Barbary w Sosnowcu, gdzie przechodzi badania - przekazała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej, Ewa Grudniok. 

Kopalnia Marcel funkcjonuje obecnie jako Ruch Marcel i wchodzi w skład kopalni zespolonej ROW, należącej do Polskiej Grupy Górniczej.

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