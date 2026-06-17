Wypadek w kopalni EKO PLUS w Bytomiu. Trwa akcja ratownicza

W środowe popołudnie doszło do wypadku w bytomskiej kopalni EKO-PLUS. Trwa akcja ratownicza. Z jednym z górników nie ma kontaktu.

W środowe popołudnie doszło do wypadku w bytomskiej kopalni EKO-PLUS. Trwa akcja ratownicza. Z jednym z górników nie ma kontaktu.

Według relacji, które do nas dotarły o godz. 15.55 dyspozytor Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu otrzymał informację o zdarzeniu wypadkowym w Zakładzie Górniczym EKO-PLUS.

- Na miejsce udały się dwa specjalistyczne zastępy ratownictwa górniczego Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz pogotowie pomiarowe - potwierdził Robert Wnorowski, rzecznik prasowy w CSRG.

Na miejsce zdarzenia udali się także przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Trwa akcja ratownicza. Udało nam się ustalić, że w wyniku wstrząsu lekkie obrażenia ciała odniosło trzech górników. Dwaj zostali zaopatrzeni na miejscu przez pogotowie ratunkowe i przewiezieni do szpitali na obserwację, trzeci na własną prośbę udał się do domu.

Pod ziemią wciąż znajduje się jeden górnik, z którym jak na razie nie ma kontaktu.

Przypomnijmy, że kopalnia EKO-PLUS prowadzi wydobycie systemem przodkowym na dawnym złożu byłej kopalni Powstańców Śląskich w Bytomiu-Stroszku.

Pierwszą koncesję na eksploatację złoża „Bytom I” wraz z czynną siecią wyrobisk pozostawionych po zakończeniu likwidacji kopalni Powstańców Śląskich - Bytom I, zakład otrzymał w 2008 r. Złoże „Bytom I-1”, którego eksploatacja prowadzona jest obecnie na poziomach od 220 m do 650 m, udostępnione jest dwoma szybami: Kopernik w Bytomiu i Wentylacyjno-Podsadzkowym w Radzionkowie.

W 2015 r. ZG EKO-PLUS rozszerzył działalność wydobywczą dla złoża Bytom I-1, ustanawiając obszar górniczy „Bytom VII” i uzyskując koncesję na lata 2015 – 2043. Roczne wydobycie węgla w ZG EKO-PLUS wynosi ok. 150-180 tys. ton, co przy stanie zasobów operatywnych w ilości ok. 3 957 tys. ton, zapewnia kopalni ciągłość eksploatacji w długoterminowej perspektywie.

ZG EKO-PLUS prowadzi odpowiedzialne wydobycie węgla ze złoża systemem zabierkowym (chodnikowym). Drążone chodniki o zmiennej długości od 50 m do 500 m, wykonywane są najczęściej w kierunkach wschód – zachód i są projektowane przeważnie po rozciągłości pokładu. Likwidacja wyrobisk prowadzona jest z zastosowaniem podsadzki zestalanej, polegającej na wypełnieniu pustek odpadami energetycznymi, głównie pyłami dymnicowymi. Ta technika pozwala chronić powierzchnię przed osiadaniem i zwiększa bezpieczeństwo górników pracujących w wyrobiskach podziemnych.