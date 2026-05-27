Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2026 roku. Są one zgodne z podanymi wcześniej szacunkami. Powtarzalny zysk EBITDA w I kwartale 2026 roku wyniósł 4 137 mln zł.

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2026 roku. Są one zgodne z podanymi wcześniej szacunkami. Powtarzalny zysk EBITDA w I kwartale 2026 roku wyniósł 4 137 mln zł.

Pierwszy kwartał 2026 roku potwierdza konsekwencję w realizacji naszych działań. Wypracowaliśmy solidny powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 4,14 mld zł, utrzymując stabilność wyników. Początek roku przyniósł szereg istotnych decyzji inwestycyjnych w Grupie PGE, w tym kontynuację rozwoju technologii gazowych. W styczniu wybraliśmy wykonawcę bloków gazowych OCGT w Rybniku i Gryfinie, a w marcu podpisaliśmy stosowne umowy, oficjalnie rozpoczynając budowę dwóch nowych elektrowni. Równolegle rozbudowujemy Segment OZE, w którym dzięki nabyciu farmy wiatrowej Dzwola o mocy 35 MW zwiększyliśmy nasze moce onshore do 832 MW.

W morskiej energetyce wiatrowej kontynuowaliśmy, zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace lądowe i przygotowawcze bezpośrednio na Morzu Bałtyckim. Jednocześnie nadal realizujemy inwestycje w magazyny energii, a także w Segmentach Ciepłownictwa i Dystrybucji – mówi Dariusz Lubera, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Szczegółowe wyniki finansowe

Największy udział w EBITDA powtarzalnej ma Segment Dystrybucja: 1 477 mln złotych w I kwartale 2026 roku wobec 1 319 mln złotych w analogicznym okresie 2025 roku, na co wpływ miał niższy koszt zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej i wzrost wolumenu dystrybuowanej energii.

EBITDA powtarzalna Segmentu Energetyka Węglowa w I kwartale 2026 roku wyniosła 281 mln złotych wobec 408 mln złotych w I kwartale roku ubiegłego. Na wyniki wpłynęło przede wszystkim utworzenie rezerw na umowy rodzące obciążenia, niższe przychody z mocy bilansujących, częściowo skompensowane przez wyższą marżę na sprzedaży energii na rynkach hurtowych oraz pozytywne przychody z Rynku Mocy.

Segment Ciepłownictwo w I kwartale 2026 roku odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 1 122 mln złotych, w relacji do 899 mln złotych zaraportowanej rok wcześniej. Na wyniki wpłynęły głównie wyższe przychody ze sprzedaży ciepła w efekcie wyższego wolumenu sprzedaży oraz pozytywny wpływ przychodów z tytułu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji.

Powtarzalny wynik EBITDA Segmentu Energetyka Odnawialna w I kwartale 2026 roku wyniósł 450 mln złotych wobec 446 mln złotych w analogicznym okresie 2025 roku, a wzrost wynikał głównie z wyższej ceny energii oraz wyższego wolumenu.

Wynik powtarzalny Segmentu Obrót w I kwartale 2026 roku wyniósł 389 mln złotych wobec 772 mln złotych w takim samym okresie w 2025 roku, na co wpływ miała przede wszystkim wysokość zatwierdzonej taryfy przez URE oraz wysoka baza 2025 roku.

Segment biznesowy Energetyka Kolejowa w I kwartale 2026 roku wypracował zysk EBITDA w wysokości 329 mln złotych wobec 351 mln złotych w I kwartale 2025 roku. Na wynik wpływ miała niższa marża na sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost kosztów stałych.

EBITDA powtarzalna Segmentu Energetyka Gazowa osiągnęła wartość na poziomie 179 mln złotych wobec 90 mln zł w I kwartale 2025 roku. Jest

to wynikiem wyższego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej, wyższego wyniku na obrocie gazem, niższych cen gazu, a także pozytywnym wpływem przychodów z mocy bilansujących.

Zysk powtarzalny EBITDA Grupy w I kwartale 2026 roku wyniósł 4 137 mln złotych wobec 4 334 mln złotych rok wcześniej.

Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE za I kwartał 2026 roku wyniósł 15 280 mln złotych, co oznacza spadek o 529 mln złotych

w stosunku do końca 2025 roku. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ LTM EBITDA powtarzalna) wyniósł 1,20x.

Wydatki inwestycyjne w I kwartale 2026 roku wyniosły 1 831 mln złotych, wobec 1 893 mln złotych w analogicznym okresie w 2025 roku.

Zysk netto bez odpisów przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2026 roku wyniósł 1 986 mln złotych wobec 2 433 mln złotych zysku w takim samym okresie w 2025 roku.

Szczegółowe wyniki operacyjne

Produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2026 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 16,49 TWh wobec 16,08 TWh

w I kwartale 2025 roku, co oznacza wzrost o 3 proc. r/r.

Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 7,70 TWh (spadek r/r o 10 proc.), z węgla kamiennego 4,64 TWh (wzrost r/r o 10 proc.), a z gazu ziemnego 3,27 TWh (więcej o 31 proc. względem analogicznego okresu w 2025 roku). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE w I kwartale 2026 roku osiągnęła 0,62 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,26 TWh, o 37 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2025 roku.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 11,49 TWh, czyli

o 7 proc. więcej r/r. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 8,07 TWh, czyli o 6 proc. mniej r/r. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 23,65 PJ, czyli o 13 proc. więcej niż w I kwartale 2025 roku.

Średni koszt emisji CO2 w Segmentach Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej wyniósł 288 zł/MWh, co stanowi wzrost o 2 proc. w relacji do analogicznego okresu 2025 roku. Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez Segmenty Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej w I kwartale 2026 roku wyniosła

513 zł/MWh i była wyższa o 9 zł/MWh, czyli o 2 proc. w porównaniu

do analogicznego okresu w 2025 roku.