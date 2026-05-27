Jedna z największych i rekordowych inwestycji ostatnich lat w KSSE! Wydano decyzję o wsparciu dla spółki LVL ENERGY. Planowana inwestycja w Dąbrowie Górniczej osiągnie wartość aż 1 868 500 000 zł.

- To jedna z największych inwestycji objętych wsparciem w ostatnich latach oraz jeden z największych projektów infrastrukturalnych realizowanych obecnie w regionie. To także pierwsza decyzja o wsparciu dla spółki i projekt, który pokazuje skalę zmian zachodzących w gospodarce - od tradycyjnej infrastruktury do nowoczesnej energetyki i gospodarki cyfrowej - informuje Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

W ramach inwestycji powstanie centrum danych (Data Center) wraz z bateryjnym magazynem energii (BESS) o planowanej mocy ok. 200 MW oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Spółka przewiduje również możliwość budowy stacji szybkiego ładowania pojazdów.

To przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu - odpowiada na rosnące potrzeby związane z rozwojem usług cyfrowych, automatyzacją procesów i rozwojem technologii, w tym sztucznej inteligencji. Jednocześnie wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne i wspiera rozwój nowoczesnego systemu elektroenergetycznego opartego o większy udział źródeł odnawialnych.

Decyzję o wsparciu inwestycji odebrał Bartłomiej Kercel, prezes LVL ENERGY, a wręczyli ją dr hab. Rafał Żelazny, prezes KSSE, wiceprezes Tomasz Kamiński w obecności Ewa Fudali-Bondel, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.