Transformacja od A do Z

Jedna z największych i rekordowych inwestycji ostatnich lat w KSSE

Jedna z największych i rekordowych inwestycji ostatnich lat w KSSE! Wydano decyzję o wsparciu dla spółki LVL ENERGY. Planowana inwestycja w Dąbrowie Górniczej osiągnie wartość aż 1 868 500 000 zł.

Avatar full

RED

27 maja 2026, 10:48
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KSSE

Jest decyzja o wsparciu dla spółki LVL ENERGY

fot: KSSE

Jedna z największych i rekordowych inwestycji ostatnich lat w KSSE! Wydano decyzję o wsparciu dla spółki LVL ENERGY. Planowana inwestycja w Dąbrowie Górniczej osiągnie wartość aż 1 868 500 000 zł.

- To jedna z największych inwestycji objętych wsparciem w ostatnich latach oraz jeden z największych projektów infrastrukturalnych realizowanych obecnie w regionie. To także pierwsza decyzja o wsparciu dla spółki i projekt, który pokazuje skalę zmian zachodzących w gospodarce - od tradycyjnej infrastruktury do nowoczesnej energetyki i gospodarki cyfrowej - informuje Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

W ramach inwestycji powstanie centrum danych (Data Center) wraz z bateryjnym magazynem energii (BESS) o planowanej mocy ok. 200 MW oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Spółka przewiduje również możliwość budowy stacji szybkiego ładowania pojazdów.

To przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu - odpowiada na rosnące potrzeby związane z rozwojem usług cyfrowych, automatyzacją procesów i rozwojem technologii, w tym sztucznej inteligencji. Jednocześnie wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne i wspiera rozwój nowoczesnego systemu elektroenergetycznego opartego o większy udział źródeł odnawialnych.

Decyzję o wsparciu inwestycji odebrał Bartłomiej Kercel, prezes LVL ENERGY, a wręczyli ją dr hab. Rafał Żelazny, prezes KSSE, wiceprezes Tomasz Kamiński w obecności Ewa Fudali-Bondel, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej. 

Powiązane tematy:

ksse śląskie inwestycje

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Zielony Śląsk 2030

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2026 roku

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2026 roku. Są one zgodne z podanymi wcześniej szacunkami. Powtarzalny zysk EBITDA w I kwartale 2026 roku wyniósł 4 137 mln zł. 

Artykuł sponsorowany

Dzień Dziecka z Kolejami Śląskimi za złotówkę

W poniedziałek, 1 czerwca dzieci i młodzież do 16. roku życia będą mogły podróżować pociągami Kolei Śląskich za symboliczną złotówkę. To kolejna propozycja przygotowana z myślą o młodych pasażerach, którzy coraz chętniej wybierają kolej. W pierwszych czterech miesiącach 2026 roku z przejazdów pociągami Kolei Śląskich z 37-proc. ulgą skorzystało o ponad 10 tys. więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej.

Samorządowy transformator

Blisko 2,5 mln zł na modernizacje katowickiego tunelu i kopuły znajdującej się na rondzie gen. Ziętka

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach przystępuje do realizacji zadań związanych z modernizacją i remontem infrastruktury technicznej Tunelu Katowickiego oraz obiektu „Kopuła nad Rondem”. Prowadzone prace poprawią bezpieczeństwo użytkowników tunelu poprzez zwiększenie niezawodności systemów odpowiedzialnych za wentylację, łączność i oświetlenie, a także dostosują tę infrastrukturę do obecnych standardów technicznych.

Samorządowy transformator

Tajwan w Jaworznie? To auto mogłoby zdobyć rynek europejski.

Fabryka półprzewodników i produkcja aut elektrycznych - na tego rodzaju współpracę z Tajwanem liczy wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros. Jego zdaniem samochód, który może powstać dzięki tej współpracy będzie miał naprawdę dobrą technologię, mógłby zdobyć rynek europejski.