Wydział Transportu Urzędu Miasta Katowice podsumował poziom bezpieczeństwa na katowickich drogach w 2025 roku. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba wypadków na katowickich drogach zmniejszyła się o blisko 49%. W 2025 r. w Katowicach w wyniku wypadków rannych zostało 167 osób - o 144 mniej niż 10 lat temu. Natomiast w strefie Tempo 30 odnotowano 10 wypadków drogowych, co oznacza spadek o blisko 65% w stosunku do roku 2014 - ostatniego przed wprowadzeniem strefy. Materiał przekazany radnym Rady Miasta został opracowany na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

- W Katowicach pomimo stale rosnącej liczby zarejestrowanych pojazdów odnotowujemy coraz mniej wypadków drogowych. Jest to szczególnie widoczne porównując statystyki na przestrzeni ostatnich 5 i 10 lat. Bardzo dobry efekt daje wprowadzona w 2015 r. strefa Tempo 30, w której, od momentu jej wdrożenia, liczba wypadków zmniejszyła się o blisko 55% – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Na poprawę poziomu bezpieczeństwa na drogach wpływ mają również akcje promujące bezpieczeństwo na drogach: pikniki z bebokiem Rajdusiem czy odblaski dla najmłodszych, ale też rozwój infrastruktury np. doświetlanie przejść dla pieszych. To znajduje odzwierciedlenie w statystykach – w miesiącach zimowych, gdy wcześniej zapada zmierzch co potencjalnie zwiększa zagrożenie na drogach, liczba wypadków była niższa niż latem – dodaje prezydent.

W 2025 roku odnotowano 145 wypadków drogowych, w których rannych zostało 167 osób. To poziom zbliżony do notowanego w poprzednich latach. Najwięcej wypadków miało miejsce w piątki – stanowiły one 22% wszystkich zdarzeń. Najczęściej dochodziło do nich w godzinach 12.00–18.00, kiedy odnotowano ponad połowę wszystkich wypadków (51%). Z kolei najmniej zdarzeń miało miejsce w niedziele – było to 6% ogółu. Najspokojniejszymi miesiącami pod względem liczby wypadków były luty i maj, w których odnotowano po 8 zdarzeń. Niewiele więcej było ich w styczniu i grudniu – po 9.

Największa liczba wypadków wystąpiła w 2025 roku na drogach krajowych: Aleja Roździeńskiego, Aleja Górnośląska - zarządzanych w części lub w całości przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz ul. Chorzowskiej i na Al. Korfantego.

Na koniec 2025 roku liczba aktywnych pojazdów zarejestrowanych w Katowicach wynosiła ponad 282 tys. - Przy tak dużej liczbie pojazdów istotne jest zwiększanie liczby podróży środkami transportu publicznego i w efekcie ograniczenia ruchu indywidualnego. Dlatego wybudowaliśmy centra przesiadkowe, budujemy nowe linie tramwajowe, a katowicki PKM regularnie wymienia tabor autobusowy. Wpływ na poprawę bezpieczeństwa zwłaszcza w centrum Katowic mają również zmiany w polityce parkingowej, które ograniczyły ruch samochodowy w tej części miasta – mówi Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu. – Działania te przekładają się również na mniejszą liczbę wypadków z udziałem rowerzystów. W 2015 roku doszło do 33 takich zdarzeń, natomiast w ubiegłym roku było ich 13. To oznacza, że liczba wypadków z udziałem rowerzystów w ciągu 10 lat zmniejszyła się po ponad 60% - dodaje naczelnik.

Na bezpieczeństwo mają wpływ także duże inwestycje infrastrukturalne takie jak zrealizowane kilka lat temu: przebudowa skrzyżowania Armii Krajowej i Kościuszki, czy węzła w Giszowcu. Ich głównym celem było oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego. Do tego dochodzi poprawa jakości nawierzchni jezdni w sieci drogowej Katowic. Tylko w 2025 r. Miejski Zarząd Ulic i Mostów przebudował nawierzchnię ponad 5,1 tys. mb jezdni. Działania miasta przynoszą efekty, bo liczba wypadków ogółem utrzymuje się w trendzie spadkowym. Mniejsza liczba wypadków w ogóle to także mniejsza liczba wypadków śmiertelnych. W 2015 roku – było ich 13, w 2020 roku liczba ta spadła do 7, natomiast w 2025 roku odnotowaliśmy 5 takich przypadków, w tym 1 wypadek z udziałem pieszego.

Działania na rzecz bezpieczeństwa

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Katowicach wynika m.in. z:

wprowadzania rozwiązań w zakresie uspokojenia ruchu - np. zawężenie jezdni Al. Korfantego na odcinku Rondo-Rynek, w rejonie pętli Słonecznej oraz na części ul. Warszawskiej;

wprowadzanie udogodnień dla ruchu pieszego i rowerowego – oddanie do użytku kolejnych odcinków dróg rowerowych w Katowicach. Od 2015 roku powstało ponad 40 km infrastruktury dla rowerzystów;

wprowadzanie ograniczeń prędkości, poprzez wprowadzanie stref ograniczonych prędkości, np. w rejonie ulic Meteorologów - Zgrzebnioka - Gawronów, Kamieńska - Szarotek - Sandacza, Wandy - Siewna - Korczaka. Obecnie - poza strefą Tempo 30 w Śródmieściu w Katowicach funkcjonuje blisko 70 stref ograniczonej prędkości;

budowa sygnalizacji świetlnych funkcjonujących w trybie ,,all red” - przy braku pojazdów i pieszych, wszystkie nadawane sygnały są czerwone, a sygnały zezwalające – światło „zielone” uruchamiane są dopiero po zgłoszeniu pieszego lub pojazdu co powoduje ograniczenie prędkości ruchu pojazdów zbliżających się do sygnalizacji świetlnej. Rozwiązania te są zastosowane m.in. w ramach ITS.

doświetlanie przejść dla pieszych oraz zwiększanie widoczności na przejściach poprzez elementy blokujące, uniemożliwiające postój pojazdów w ich obrębie. Tylko w 2025 r. doświetlonych zostało 60 kolejnych przejść dla pieszych.

W ostatnich latach Katowice realizowały kampanię #Do zobaczenia, mająca na celu zwiększenie świadomości wśród uczestników ruchu drogowego o konieczności zachowania ostrożności na drodze. W trakcie kampanii dzieci z miejskich szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków otrzymały opaski, kamizelki czy odblaski rowerowe (ponad 26 tys. sztuk).

ponadto prowadzona jest stała współpraca z Policją, w szczególności w zakresie możliwości zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Kluczowym elementem, mającym wpływ na poprawę bezpieczeństwa w centrum Katowic jest strefa Tempo 30, czyli strefa uspokojonego ruchu, która decyzją prezydenta Marcina Krupy zaczęła obowiązywać w Katowicach w 2015 roku. W strefie Tempo 30 odnotowano w 2025 roku 10 wypadków drogowych, co oznacza blisko 55% spadek w stosunku do roku 2014, a więc ostatniego przed wprowadzeniem strefy. Liczba wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów w strefie zmniejszyła się z 19 do 6, a liczba rannych w tych wypadkach z 20 do 7.



