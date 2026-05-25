TAURON Nowe Technologie pozyskał za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego 65 mln zł dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pieniądze te w całości trafią na unowocześnienie tauronowego oświetlenia drogowego w ponad 30 gminach na południu Polski.

65 mln zł pożyczki, pochodzącej ze środków KPO, TAURON przeznaczy na modernizację należących do koncernu punktów oświetleniowych i dobudowę nowych. Mowa o ponad 55 tysiącach opraw w energooszczędnej technologii LED. Projekt ma wesprzeć jeden ze strategicznych celów Spółki jakim jest wzrost efektywności ekonomicznej i środowiskowej w obszarze oświetleniowym. Dzięki takiemu założeniu w 2035 roku każda z ponad 600 tysięcy opraw oświetleniowych należących do koncernu, będzie wykonana w technologii energooszczędnej.

- Ogrom pracy przed nami, ale podchodzimy do tego zadania ambitnie, bo wiemy, że samorządy chcą stawiać na rozwiązania pozwalające na mądre zarządzanie energią. A my chcemy pomóc naszym partnerom w gminach ten proces zdynamizować, oferując nowoczesne rozwiązania energetyczne – zaznacza Bartłomiej Wyczałkowski, Prezes Zarządu TAURON Nowe Technologie.

W ubiegłym roku w sieci oświetleniowej TAURONA pojawiło się 25 tysięcy LED-ów. Przykład? W Chrzanowie to niemal 3200 punktów świetlnych, w Tuchowie prawie 1400, w Trzebini 3300, a w Ustroniu 1800. A to tylko niektóre z gmin współpracujących z TAURONEM, w których rachunki za energię elektryczną, na potrzeby zasilania sieci oświetleniowej, już spadły co najmniej o połowę.

Podstawową zaletą oświetlenia ulicznego typu LED jest jego energooszczędność. Ta technologia pozwala na redukcję zużycia energii elektrycznej o ok. 50% i to tylko przy wymianie przestarzałych opraw sodowych na nowoczesne LED-y. Jeszcze większe oszczędności można uzyskać stosując systemy sterowania oświetleniem pozwalające redukować moc urządzeń w porach, w których ruch w miejscach publicznych jest najmniejszy. To eliminuje konieczność całkowitego wyłączania sieci oświetleniowej w określonych momentach, co było dość powszechną praktyką w czasach niedawnych zawirowań na rynku energii.

Modernizacja oświetlenia to jedno. Inną, nie mniej ważną kwestią, jest opracowanie takiej oferty, która pozwoli wykorzystać dostępne na rynku technologie do możliwie najbardziej wydajnego zarządzania energią w samorządach.

- Dlatego podczas spotkań z klientami samorządowymi już zapowiadamy usługę polegającą nie tylko na wynajmie opraw, słupów i innych elementów sieci oświetleniowej, a na dostarczaniu światła. Po prostu. Zniknie zatem konieczność zawierania dodatkowych umów na dostawę energii elektrycznej do zasilania sieci oświetleniowej, co jeszcze bardziej odciąży budżety współpracujących z nami samorządów – przekonuje Roman Warchoł, Wiceprezes Zarządu TAURON Nowe Technologie.

TAURON Nowe Technologie obsługuje oświetlenie uliczne na rzecz gmin, spółek miejskich i spółdzielni mieszkaniowych. Usługi oświetlenia, konserwacji i modernizacji spółka świadczy na własnej infrastrukturze ponad 600 tys. punktów świetlnych, a także na majątku klienta.

TNT dysponuje także siecią własnych ładowarek liczącą 200 ogólnodostępnych urządzeń o mocy od 22 do 150 kW.