Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach przystępuje do realizacji zadań związanych z modernizacją i remontem infrastruktury technicznej Tunelu Katowickiego oraz obiektu „Kopuła nad Rondem”. Prowadzone prace poprawią bezpieczeństwo użytkowników.

Tunel pod Rondem to jeden z kluczowych obiektów infrastrukturalnych w Katowicach, którym każdej doby przejeżdża średnio ok. 90 tys. pojazdów. Wiele urządzeń i układów funkcjonujących w tunelu pracuje nieprzerwanie od 2006 r, a więc od kiedy obiekt został oddany do użytku.

Na modernizacje katowickiego tunelu i kopuły znajdującej się na rondzie gen. Ziętka miasto przeznaczy blisko 2,5 mln zł.

8 maja otwarto oferty w przetargu obejmującym modernizację kolejnych kluczowych systemów funkcjonujących w tunelu. MZUiM przeznaczył na realizację tego zadania 1,4 mln zł.

Zakres planowanych prac obejmuje m.in. modernizację Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO), który odpowiada za emitowanie komunikatów alarmowych i ostrzegawczych w sytuacjach zagrożenia. Zmodernizowany zostanie również system łączności alarmowej i technicznej odpowiedzialny za obsługę interkomów SOS, telefonów technicznych oraz systemów radiowych.

Prace obejmą także rozbudowę i unowocześnienie systemu kontroli jakości powietrza, który monitoruje poziom tlenku węgla, dwutlenku azotu oraz przejrzystość powietrza w tunelu. Modernizację przejdzie również oświetlenie podstawowe i awaryjne. W ramach zadania istniejące oprawy zostaną wymienione na energooszczędne lampy LED, a cały system zostanie dostosowany do nowych układów sterowania i wizualizacji.

Elementem zadania będzie również kompleksowe mycie ścian oraz chodników tunelu. Prace prowadzone będą z wykorzystaniem specjalistycznej chemii aktywnej przeznaczonej do czyszczenia infrastruktury tunelowej. Ich celem jest nie tylko poprawa estetyki obiektu, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa poprzez m.in. ograniczenie ilości unoszącego się pyłu i zanieczyszczeń, poprawią również jasność w tunelu.

MZUiM rozstrzygnął też przetarg dotyczący remontu trzech z 28 znajdujących się w obiekcie wentylatorów strumieniowych.

Jednym z zadań realizowanych w tym roku przez katowicki MZUiM będzie też montaż nowego zestawu agregatów chłodniczych w obiekcie wielofunkcyjnym „Kopuła nad Rondem”. Urządzenia stanowią podstawowy układ wentylacyjno-chłodniczy dla całego obiektu, w którym mieszczą się m.in. centrum utrzymania tunelu, Rondo Sztuki - czyli galeria Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz przestrzenie użytkowe.

- Regularna modernizacja infrastruktury technicznej to jeden z podstawowych elementów utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Większość prac prowadzona będzie w godzinach nocnych – najczęściej po godz. 22.30 – tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na codzienny ruch w centrum miasta. W czasie realizacji części robót tunel będzie czasowo wyłączany z ruchu, a przejazd odbywać się będzie górą, przez rondo gen. Ziętka – zapewnia Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.