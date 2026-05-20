Katowice ogłosiły przetargi na 10 parków kieszonkowych

Jeszcze w tym roku przestrzeń Katowic wzbogaci się o 10 parków kieszonkowych – miasto ogłosiło przetargi na ich realizację.

Na realizację 10 parków kieszonkowych Zakład Zieleni Miejskiej Katowicach ogłosił trzy przetargi o łącznej wartości nieco ponad 1,5 mln zł. Otwarcia ofert zaplanowano pod koniec maja i na początku czerwca, a wykonawcy wyłonieni w przetargach będą mieli niespełna pięć miesięcy na realizację inwestycji. Oznacza to, że prace zakończą się jeszcze w tym roku, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowymi zielonymi przestrzeniami już w kolejnym sezonie wiosenno-letnim.

Nowe parki pojawią się w różnych częściach miasta i każdy z nich będzie miał swój wyjątkowy charakter. W ramach pierwszego przetargu powstaną: Ptasi Park przy ul. Gawronów, Naturalna Łąka Kwietna przy ul. Sowińskiego oraz Park Taternika przy ul. Czecha. Wartość tej części inwestycji to 354 tys. zł.

Drugi przetarg obejmuje realizację Osiedlowej Kieszonki przy ul. Podhalańskiej, Czarnego Ogrodu przy ul. Oswobodzenia, parku przy ul. Dębowej 89 oraz Morawy przy ul. Przelotowej. Na ten etap przeznaczono blisko 700 tys. zł.

W ramach trzeciego przetargu powstaną: Enklawa przy Gliwickiej zlokalizowana przy ul. Zamułkowej, Bajtel Garden przy ul. Piotrowickiej oraz Wiejski Ogród przy ul. Przekopowej. Koszt realizacji wyniesie niespełna 488 tys. zł.

W Katowicach zakładane są również mikrolasy sadzone metodą Miyawaki. Zakład Zieleni Miejskiej we współpracy z fundacją One More Tree Foundation realizuje nasadzenia, które pozwalają przekształcać nawet niewielkie tereny w gęste, bioróżnorodne i szybko rosnące ekosystemy. To innowacyjna technika zalesiania, która w ostatnich latach zdobywa popularność na całym świecie. Pojedynczy mikrolas zajmuje powierzchnię ok. 250 mkw, a na takim obszarze sadzonych jest ok. 700 drzew i krzewów, czyli średnio od 3 do 5 roślin na metr kwadratowy. Takie zagęszczenie naśladuje warunki panujące w naturalnych lasach. Mikrolasy pełnią ważną rolę w przestrzeni miejskiej: ograniczają nagrzewanie się otoczenia, wspierają zatrzymywanie wody w glebie, poprawiają lokalny mikroklimat i tworzą schronienie dla wielu gatunków. W Katowicach takie nasadzenia znajdują się już m.in. przy Rynku, u zbiegu ulic Skargi i Wincklera, na os. Paderewskiego oraz na os. Witosa.