Znane krakowskie uczelnie zasili TAURON

Ponad 100 tysięcy megawatogodzin energii elektrycznej od TAURONA zasili cztery krakowskie uczelnie do 2028 roku. TAURON zaoferował najkorzystniejszą cenę w rozstrzygniętym postępowaniu grupowym obejmującym Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Ponad 100 tysięcy megawatogodzin energii elektrycznej od TAURONA zasili cztery krakowskie uczelnie do 2028 roku. TAURON zaoferował najkorzystniejszą cenę w rozstrzygniętym postępowaniu grupowym obejmującym Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

– Dostawy energii dla krakowskich uczelni będą realizowane w oparciu o giełdowy model zakupu energii elektrycznej, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami zamawiających. To forma kontraktacji, która zyskuje na popularności wśród firm i instytucji, ponieważ umożliwia pełną kontrolę nad kosztami energii, a tym samym ich precyzyjne planowanie i ujęcie w budżecie – mówi Krzysztof Czajka, wiceprezes zarządu TAURON Sprzedaż.

– Nowa umowa na dostawy energii dla czterech renomowanych krakowskich uczelni stanowi potwierdzenie naszego doświadczenia w obsłudze dużych i wymagających klientów instytucjonalnych oraz umiejętności dostosowywania oferty do złożonych modeli zakupowych w sektorze publicznym – podsumowuje Krzysztof Czajka.

TAURON Sprzedaż został wybrany w przetargu nieograniczonym, a jego oferta była najkorzystniejsza spośród pięciu złożonych w postępowaniu.

– Przetarg organizowała i przeprowadziła AGH, jako lider grupy, działając również na rzecz pozostałych uczelni – Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II – podkreśla Jerzy Lis, rektor AGH.

– Taki model zakupu energii stosujemy od 2011 roku. Pozwala on skutecznie optymalizować koszty oraz zapewnia większą przewidywalność wydatków w dłuższej perspektywie. Od blisko ośmiu lat do wspólnego postępowania dołączają również inne krakowskie uczelnie, co pokazuje, że współpraca międzyinstytucjonalna w obszarze zakupów publicznych przynosi wymierne korzyści. Wspólne działania pozwalają nie tylko zwiększyć efektywność procesu zakupowego, ale również wypracować bardziej konkurencyjne warunki ofertowe – dodaje Rektor.

Umowa obejmuje grupowy zakup energii elektrycznej dla czterech krakowskich uczelni na rok 2027 oraz – w ramach prawa opcji – na rok 2028. Szacowany łączny wolumen dostaw przekracza 106,5 GWh.

Zakup energii elektrycznej w oparciu o mechanizmy rynkowe oznacza, że rozliczenia realizowane są po cenach rynkowych, ustalanych na podstawie indeksów Towarowej Giełdy Energii.

Opłacalne zakupy grupowe

TAURON dostarcza obecnie energię elektryczną również na podstawie wygranego postępowania przetargowego zorganizowanego przez Krakowski Holding Komunalny dla Krakowskiej Grupy Zakupowej.

W ciągu dwóch lat spółka dostarczy do Krakowa blisko 580 tysięcy megawatogodzin energii elektrycznej, zasilając ponad 3600 punktów poboru. Energia trafia m.in. do placówek oświatowych i komunalnych, na potrzeby oświetlenia ulicznego, a także do tak rozpoznawalnych instytucji jak Uniwersytet Jagielloński.

TAURON Sprzedaż zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej klientom indywidualnym

i biznesowym. Każdego dnia z energii TAURON Sprzedaż korzysta blisko 6 mln klientów na terenie całego kraju. Spółka oferuje między innymi energię pochodzącą z własnych źródeł odnawialnych oraz usługi i nowoczesne technologie w zakresie fotowoltaiki, magazynowania energii, ogrzewania i poprawy efektywności energetycznej.