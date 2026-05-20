Następna stacja: edukacja. Stacja końcowa: praca w Kolejach Śląskich

Maj to czas egzaminów i wyborów dalszych ścieżek edukacji. Koleje Śląskie, współpracując z trzynastoma szkołami średnimi i uczelniami wyższymi są częścią tego procesu. W dobie dynamicznego rozwoju branży kolejowej w Polsce to konieczność: do końca dekady przewoźnik będzie zatrudniać o 30 proc. więcej pracowników niż obecnie.

20 maja 2026, 14:12
Inwestycje w kolej i rosnąca popularność transportu kolejowego sprawia, że branża dynamicznie się rozwija. Koleje Śląskie są tego świetnym przykładem. 

Kierunek rozwój

W 2025 roku kapitał zakładowy przewoźnika wzrósł niemal trzykrotnie – z blisko 141 mln zł do prawie 454 mln zł. Województwo Śląskie z udziałem spółki realizuje potężny program inwestycyjny – na tory wjeżdżają kolejne nowoczesne pociągi Impuls 2. Docelowo tabor zasili 35 nowych pojazdów – po zakończeniu dostaw ponad połowa floty Kolei Śląskich będzie nowa. Równolegle trwają rozbudowa bazy Kolei Śląskich przy ul. Raciborskiej w Katowicach i przygotowania do budowy nowego zaplecza technicznego w Gliwicach.

Wraz z rozwojem rośnie również zapotrzebowanie na pracowników. Dziś Koleje Śląskie zatrudniają ponad 1,4 tys. osób, z czego ponad połowę stanowią pracownicy odpowiedzialni bezpośrednio za prowadzenie i obsługę składów – kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści. Ci ostatni są największą grupą zawodową w spółce – obecnie to ponad 370 osób. 

Nowoczesne miejsce pracy

Prognozy zakładają, że do końca dekady zatrudnienie w Kolejach Śląskich może wzrosnąć do około 2 tys. To bardzo dobry moment, by związać swoją przyszłość z koleją – cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego i satysfakcji – mówi Krzysztof Klimosz, prezes zarządu Kolei Śląskich.

Tylko w tym roku Koleje Śląskie przyjęły już 46 praktykantów, a w wakacje praktyki w spółce rozpocznie kolejnych 8 osób.Dodatkowo przewoźnik współpracuje z jedną ze szkół w ramach praktycznej nauki zawodu dla 12 uczniów, którzy regularnie uczestniczą w zajęciach na terenie spółki.

Poznać kolej od środka 

Łącznie Koleje Śląskie współpracują z trzynastoma szkołami i uczelniami. Wśród partnerów są m.in. Politechnika Śląska, WSB Merito w Chorzowie, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Akademia Śląska. 

Istotną rolę odgrywają szkoły kształcące w zawodach związanych z transportem i koleją. Od stycznia Koleje Śląskie przejęły praktykantów z Zespołu Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej, CKZiU w Będzinie, Technikum nr 4 w Sosnowcu, Centrum Kształcenia Ustawicznego EFFEKT w Katowicach, Zespołu Szkół nr 7 im. Mastalerza w Katowicach, Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach, Zespołu Szkół Technicznych nr 1 w Chorzowie, Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie.

– Zależy nam na tym, by młodzi ludzie mogli zobaczyć kolej od środka i zdobyć pierwsze doświadczenia jeszcze na etapie nauki. Praktyki pozwalają im lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy, a nam budować kompetentne zaplecze na przyszłośćmówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Szeroki pakiet korzyści

Pracownicy Kolei Śląskich mogą liczyć na szeroki pakiet korzyści, obejmujący m.in. karty MultiSport, fundusz socjalny, nagrody jubileuszowe, kasę zapomogowo-pożyczkową oraz dodatkowy dzień wolny i gratyfikację finansową z okazji Dnia Kolejarza. Wśród dostępnych benefitów jest również prywatna opieka medyczna czy ubezpieczenia grupowe, a nawet ubezpieczenie zdrowotne dla psów i kotów pracowników regionalnego przewoźnika.

Obecnie trwa rekrutacja na stanowiska maszynistów, kierowników pociągów, mechaników, elektromonterów oraz pracowników zaplecza technicznego i administracji. Aktualne oferty pracy są dostępne na stronie: www.kolejeslaskie.pl w zakładce “Kariera”.

Koleje Śląskie prowadzą również programy przygotowania zawodowego dla absolwentów szkół technicznych. Spółka rekrutuje mechaników i elektromonterów, oferując im możliwość odbycia szkolenia zawodowego na stanowisko rewidenta taboru, zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym. 

Ważne decyzje

Koleje Śląskie angażują się również w inicjatywy skierowane do uczniów niezwiązanych bezpośrednio z kierunkami transportowymi. W marcu spółka gościła uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie oraz Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu. Spółka regularnie uczestniczy także w targach pracy, dniach otwartych szkół i wydarzeniach organizowanych przez uczelnie wyższe, promując zawody związane z koleją i możliwości rozwoju w branży transportowej.

Jesteśmy obecni tam, gdzie młodzi ludzie podejmują ważne decyzje dotyczące swojej przyszłości. Dlatego współpracujemy ze szkołami i uczelniami, uczestniczymy w targach pracy i pokazujemy, że kolej może być nowoczesną i atrakcyjną ścieżką kariery – podsumowuje Bartłomiej Wnuk.
 

