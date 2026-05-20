Następna stacja: edukacja. Stacja końcowa: praca w Kolejach Śląskich

Maj to czas egzaminów i wyborów dalszych ścieżek edukacji. Koleje Śląskie, współpracując z trzynastoma szkołami średnimi i uczelniami wyższymi są częścią tego procesu. W dobie dynamicznego rozwoju branży kolejowej w Polsce to konieczność: do końca dekady przewoźnik będzie zatrudniać o 30 proc. więcej pracowników niż obecnie.

Maj to czas egzaminów i wyborów dalszych ścieżek edukacji. Koleje Śląskie, współpracując z trzynastoma szkołami średnimi i uczelniami wyższymi są częścią tego procesu. W dobie dynamicznego rozwoju branży kolejowej w Polsce to konieczność: do końca dekady przewoźnik będzie zatrudniać o 30 proc. więcej pracowników niż obecnie.

Inwestycje w kolej i rosnąca popularność transportu kolejowego sprawia, że branża dynamicznie się rozwija. Koleje Śląskie są tego świetnym przykładem.

Kierunek rozwój

W 2025 roku kapitał zakładowy przewoźnika wzrósł niemal trzykrotnie – z blisko 141 mln zł do prawie 454 mln zł. Województwo Śląskie z udziałem spółki realizuje potężny program inwestycyjny – na tory wjeżdżają kolejne nowoczesne pociągi Impuls 2. Docelowo tabor zasili 35 nowych pojazdów – po zakończeniu dostaw ponad połowa floty Kolei Śląskich będzie nowa. Równolegle trwają rozbudowa bazy Kolei Śląskich przy ul. Raciborskiej w Katowicach i przygotowania do budowy nowego zaplecza technicznego w Gliwicach.

Wraz z rozwojem rośnie również zapotrzebowanie na pracowników. Dziś Koleje Śląskie zatrudniają ponad 1,4 tys. osób, z czego ponad połowę stanowią pracownicy odpowiedzialni bezpośrednio za prowadzenie i obsługę składów – kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści. Ci ostatni są największą grupą zawodową w spółce – obecnie to ponad 370 osób.

Nowoczesne miejsce pracy

– Prognozy zakładają, że do końca dekady zatrudnienie w Kolejach Śląskich może wzrosnąć do około 2 tys. To bardzo dobry moment, by związać swoją przyszłość z koleją – cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego i satysfakcji – mówi Krzysztof Klimosz, prezes zarządu Kolei Śląskich.

Tylko w tym roku Koleje Śląskie przyjęły już 46 praktykantów, a w wakacje praktyki w spółce rozpocznie kolejnych 8 osób.Dodatkowo przewoźnik współpracuje z jedną ze szkół w ramach praktycznej nauki zawodu dla 12 uczniów, którzy regularnie uczestniczą w zajęciach na terenie spółki.

Poznać kolej od środka

Łącznie Koleje Śląskie współpracują z trzynastoma szkołami i uczelniami. Wśród partnerów są m.in. Politechnika Śląska, WSB Merito w Chorzowie, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Akademia Śląska.



Istotną rolę odgrywają szkoły kształcące w zawodach związanych z transportem i koleją. Od stycznia Koleje Śląskie przejęły praktykantów z Zespołu Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej, CKZiU w Będzinie, Technikum nr 4 w Sosnowcu, Centrum Kształcenia Ustawicznego EFFEKT w Katowicach, Zespołu Szkół nr 7 im. Mastalerza w Katowicach, Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach, Zespołu Szkół Technicznych nr 1 w Chorzowie, Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie.



– Zależy nam na tym, by młodzi ludzie mogli zobaczyć kolej od środka i zdobyć pierwsze doświadczenia jeszcze na etapie nauki. Praktyki pozwalają im lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy, a nam budować kompetentne zaplecze na przyszłość – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.



Szeroki pakiet korzyści



Pracownicy Kolei Śląskich mogą liczyć na szeroki pakiet korzyści, obejmujący m.in. karty MultiSport, fundusz socjalny, nagrody jubileuszowe, kasę zapomogowo-pożyczkową oraz dodatkowy dzień wolny i gratyfikację finansową z okazji Dnia Kolejarza. Wśród dostępnych benefitów jest również prywatna opieka medyczna czy ubezpieczenia grupowe, a nawet ubezpieczenie zdrowotne dla psów i kotów pracowników regionalnego przewoźnika.

Obecnie trwa rekrutacja na stanowiska maszynistów, kierowników pociągów, mechaników, elektromonterów oraz pracowników zaplecza technicznego i administracji. Aktualne oferty pracy są dostępne na stronie: www.kolejeslaskie.pl w zakładce “Kariera”.

Koleje Śląskie prowadzą również programy przygotowania zawodowego dla absolwentów szkół technicznych. Spółka rekrutuje mechaników i elektromonterów, oferując im możliwość odbycia szkolenia zawodowego na stanowisko rewidenta taboru, zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym.

Ważne decyzje

Koleje Śląskie angażują się również w inicjatywy skierowane do uczniów niezwiązanych bezpośrednio z kierunkami transportowymi. W marcu spółka gościła uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie oraz Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu. Spółka regularnie uczestniczy także w targach pracy, dniach otwartych szkół i wydarzeniach organizowanych przez uczelnie wyższe, promując zawody związane z koleją i możliwości rozwoju w branży transportowej.

– Jesteśmy obecni tam, gdzie młodzi ludzie podejmują ważne decyzje dotyczące swojej przyszłości. Dlatego współpracujemy ze szkołami i uczelniami, uczestniczymy w targach pracy i pokazujemy, że kolej może być nowoczesną i atrakcyjną ścieżką kariery – podsumowuje Bartłomiej Wnuk.

