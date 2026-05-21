979 mln zł zysku netto Grupy Tauron w I kwartale 2026 r.

Grupa Tauron osiągnęła w pierwszym kwartale br. 979 mln zł zysku netto - podał Tauron w opublikowanym w środę raporcie. EBITDA Grupy wyniosła natomiast blisko 2,1 mld zł.

W ocenie prezesa Tauron Polska Energia Grzegorza Lota zaprezentowane w środę wyniki to "solidne otwarcie roku, w którym transformacja energetyczna w Grupie Tauron nie jest już planem, lecz faktem".

"Jednocześnie kluczowym wyzwaniem pozostaje utrzymanie akceptowalnych cen energii przy rosnącym udziale odnawialnych źródeł, co wymaga dalszych inwestycji w sieci dystrybucyjne, cyfryzację oraz magazyny energii" - dodał prezes w liście opublikowanym wraz z raportem kwartalnym.

W pierwszym kwartale EBITDA Grupy wyniosła blisko 2,1 mld zł, a zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy na poziomie 350 mln zł - dodał prezes Lot. Jak ocenił, skala inwestycji to dowód determinacji Grupy, której odzwierciedleniem jest przekroczenie w pierwszym kwartale 2026 r. poziomu 1 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii.

"Jednocześnie wzmacniamy rozwój Dystrybucji - przeznaczyliśmy blisko 800 mln PLN na rozwój i modernizację infrastruktury oraz podejmujemy kolejne decyzje inwestycyjne w obszarze ciepłownictwa i kogeneracji, w tym dotyczące transformacji energetycznej Elektrociepłowni w Katowicach oraz budowy nowego źródła kogeneracyjnego w Elektrowni Łagisza. Pozyskaliśmy kolejne znaczące wsparcie systemowe - w formie premii kogeneracyjnej na lata 2030-2045 na poziomie 2,5 mld PLN, z czego 2,3 mld PLN przypada na jednostki w Łagiszy" - dodał Lot.

Tauron Polska Energia to spółka holdingowa kierująca grupą kapitałową działającą w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Koncern należy do największych firm w kraju - jest największym dystrybutorem prądu w Polsce oraz jednym z czołowych jego producentów i sprzedawców.

W skład Grupy Tauron wchodzą m.in.: Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło. Od 2010 r. akcje Tauron Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzą w skład indeksów WIG20 i WIG30.

W 2025 r. Grupa Tauron miała zysk netto w wysokości 3,315 mld zł, a wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) wyniósł 7,511 mld zł.