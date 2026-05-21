Transformacja od A do Z

Praca dla górników w Kolejach Śląskich. PGG organizuje spotkanie informacyjne w Katowicach

Tomasz Czoik

21 maja 2026, 15:19
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w branży kolejowej mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym

Polska Grupa Górnicza, Koleje Śląskie oraz spółka z grupy PGG – Synercom Usługi Wspólne na podstawie porozumienia podpisanego 3 listopada 2025 roku realizują wspólny projekt zatrudnienia byłych górników na stanowiskach związanych z utrzymaniem i prowadzeniem taboru kolejowego. Projekt daje szansę na zdobycie nowych kwalifikacji oraz podjęcie pracy w rozwijającej się branży kolejowej. Wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie dla zainteresowanych.

Jak informuje PGG, program obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, badania predyspozycji, szkolenia oraz wsparcie w procesie zatrudnienia. Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w branży kolejowej mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, podczas którego przedstawione zostaną szczegóły programu dotyczące procesu przekwalifikowania i możliwości zatrudnienia. 

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca o godzinie 9:00 w Akademii PGG (budynek B) na Ruchu Wujek w Katowicach przy ul. Wincentego Pola 65.  Zgłoszenia należy kierować do 2 czerwca na e-mail: a.wisniewska@pgg.pl  lub telefonicznie: 32 757 21 39.

Dodatkowe informacje dotyczące możliwości doradztwa zawodowego i dofinansowania szkoleń można uzyskać kontaktując się z Synercom Usługi Wspólne Sp. z o.o. - Anna Ciemięga, e- mail: a.ciemiega@synercom.pl, tel: 32 420 4036

- Małgorzata Tlołka, e-mail: mail: m.tlolka@synercom.pl, tel: 32 420 4139

- Ewa Batko, e-mail: e.batko@synercom.pl, tel: 32 420 4323

Więcej o podpisanym porozumieniu TUTAJ.

