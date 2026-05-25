Gliwicka Brzezinka zyska nowy węzeł przesiadkowy

W miejscu pętli autobusowej w gliwickiej Brzezince powstanie nowoczesny węzeł przesiadkowy, który uporządkuje ruch i podniesie standard podróżowania.

Idea węzła przesiadkowego w Gliwicach-Brzezince w ramach projektu „Mobilna Metropolia” zakłada budowę nowej pętli autobusowej z dwoma przystankami dla pasażerów oraz dwoma stanowiskami technicznymi dla autobusów oczekujących na kurs. W centralnej części powstanie parking na siedem miejsc, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja obejmuje także przedłużenie trasy pieszo-rowerowej od strony centrum.

Do przystanków będą prowadzić wygodne ciągi piesze dostosowane do możliwości osób o ograniczonej mobilności. Na miejscu pojawią się wiaty przystankowe i rowerowe, samoobsługowa toaleta publiczna oraz zaplecze dla kierowców. Całości dopełnią oświetlenie, ławki i elementy małej architektury.

– O harmonogramie realizacji inwestycji oraz ewentualnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informowali na bieżąco – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach nadzorujący inwestycję w Brzezince.

Budowa węzła przesiadkowego w Brzezince realizowana będzie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności. Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 11 131 969,11 zł, a kwota dofinansowania to 7 692 824,18 zł.