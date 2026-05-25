Transformacja od A do Z

Gliwicka Brzezinka zyska nowy węzeł przesiadkowy

W miejscu pętli autobusowej w gliwickiej Brzezince powstanie nowoczesny węzeł przesiadkowy, który uporządkuje ruch i podniesie standard podróżowania.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

25 maja 2026, 07:59
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Gliwice/K. Stiborski

Inwestycja obejmuje także przedłużenie trasy pieszo-rowerowej od strony centrum

fot: UM Gliwice/K. Stiborski

W miejscu pętli autobusowej w gliwickiej Brzezince powstanie nowoczesny węzeł przesiadkowy, który uporządkuje ruch i podniesie standard podróżowania.

Idea węzła przesiadkowego w Gliwicach-Brzezince w ramach projektu „Mobilna Metropolia” zakłada budowę nowej pętli autobusowej z dwoma przystankami dla pasażerów oraz dwoma stanowiskami technicznymi dla autobusów oczekujących na kurs. W centralnej części powstanie parking na siedem miejsc, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja obejmuje także przedłużenie trasy pieszo-rowerowej od strony centrum.

Do przystanków będą prowadzić wygodne ciągi piesze dostosowane do możliwości osób o ograniczonej mobilności. Na miejscu pojawią się wiaty przystankowe i rowerowe, samoobsługowa toaleta publiczna oraz zaplecze dla kierowców. Całości dopełnią oświetlenie, ławki i elementy małej architektury.

– O harmonogramie realizacji inwestycji oraz ewentualnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informowali na bieżąco – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach nadzorujący inwestycję w Brzezince.

Budowa węzła przesiadkowego w Brzezince realizowana będzie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności. Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 11 131 969,11 zł, a kwota dofinansowania to 7 692 824,18 zł. 

Powiązane tematy:

gliwice brzezinka węzeł przesiadkowy

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Zielony Śląsk 2030

Tauron Nowe Technologie ma 65 mln zł dofinansowania na modernizację oświetlenia drogowego

Tauron Nowe Technologie, spółka z grupy Tauron Polska Energia, podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na 65 mln zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na modernizację oświetlenia drogowego w ponad 30 gminach na południu Polski - poinformowała w piątek grupa.

Samorządowy transformator

GZM rozwija ekosystem miejskich usług dronowych

Metropolia inwestuje w edukację, infrastrukturę i współpracę, rozwijając nowoczesne usługi dronowe dla samorządów.

Samorządowy transformator

Wkrótce modernizacja katowickiego tunelu i kopuły na rondzie gen. Ziętka

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach przystępuje do realizacji zadań związanych z modernizacją i remontem infrastruktury technicznej Tunelu Katowickiego oraz obiektu „Kopuła nad Rondem”. Prowadzone prace poprawią bezpieczeństwo użytkowników.

Alfabet transformacji

Praca dla górników w Kolejach Śląskich. PGG organizuje spotkanie informacyjne w Katowicach