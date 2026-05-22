Tauron Nowe Technologie, spółka z grupy Tauron Polska Energia, podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na 65 mln zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na modernizację oświetlenia drogowego w ponad 30 gminach na południu Polski - poinformowała w piątek grupa.

"65 mln zł pożyczki, pochodzącej ze środków KPO, Tauron przeznaczy na modernizację należących do koncernu punktów oświetleniowych i dobudowę nowych. Mowa o ponad 55 tysiącach opraw w energooszczędnej technologii LED" - podał Tauron w komunikacie.

Spółka przewiduje, że w 2035 r. każda z ponad 600 tys. opraw oświetleniowych należących do koncernu będzie wykonana w technologii energooszczędnej.

"Ogrom pracy przed nami, ale podchodzimy do tego zadania ambitnie, bo wiemy, że samorządy chcą stawiać na rozwiązania pozwalające na mądre zarządzanie energią. A my chcemy pomóc naszym partnerom w gminach ten proces zdynamizować, oferując nowoczesne rozwiązania energetyczne" - zaznaczył prezes Tauron Nowe Technologie Bartłomiej Wyczałkowski, cytowany w komunikacie.

Tauron Nowe Technologie świadczy usługi związane z oświetleniem ulicznym na rzecz gmin, spółek miejskich i spółdzielni mieszkaniowych. Usługi oświetlenia, konserwacji i modernizacji spółka świadczy na własnej infrastrukturze ponad 600 tys. punktów świetlnych. Dysponuje także siecią ładowarek do samochodów elektrycznych, liczącą 200 ogólnodostępnych urządzeń o mocy od 22 do 150 kW.

W skład Grupy Tauron wchodzą m.in.: Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło. Od 2010 r. akcje Tauron Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzą w skład indeksów WIG20 i WIG30.