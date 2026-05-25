Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk ocenił w poniedziałek, że po przygotowaniu rozwiązań dla spółek Huta Pokój Profile i Huta Pokój Konstrukcje, potrzebne są decyzje polityczne ws. ich wdrożenia. W Częstochowie wyszło w branży hutniczej, to w Rudzie Śląskiej też to jest możliwe - ocenił.

Chodzi o dwa wydzielone, wyspecjalizowane oddziały rudzkiej Huty Pokój, należące do Węglokoksu. We wrześniu ub. roku podpisano w nich porozumienie społeczne, będące kolejnym etapem procesu ich restrukturyzacji, rozpoczętego w marcu ub. roku.

O sytuację w tych zakładach prezydent Pierończyk był pytany w poniedziałkowej rozmowie na antenie Radia Piekary. Jak zaznaczył, rada miasta przyjęła apel do rządu, aby wsparł działania w tej sprawie.

- Przygotowując się do tej sesji dostałem informację, ile zarządy tych spółek hutniczych i pracownicy przygotowały już planów, ile jest pomysłów, tak konkretnie, merytorycznie, już z biznesplanami. Teraz trzeba tylko podjąć decyzję wyżej i zapalić zielone światło - wskazał.

Nawiązał do zakończonego niedawno procesu przekształceń właścicielskich Huty Częstochowa, współnależącej ostatecznie do Węglokoksu i Agencji Mienia Wojskowego. - Liczę na to, że jak w Częstochowie wyszło w branży hutniczej, to w Rudzie Śląskiej też to jest możliwe - powiedział.

- Tu też powinno się udać, że ktoś ten guzik w ministerstwie naciśnie i pewne sprawy się odblokują: że będzie poszerzona produkcja w Hucie Pokój Profile, że Huta Pokój Konstrukcje przejdzie na teren, gdzie są Profile, że ten wolny teren przy Hucie Pokój będzie skomercjalizowany, tu walczymy o inwestora - wyliczał.

Podkreślił, że miasto wspiera te działania i chce uatrakcyjnić teren m.in. planując lokalną obwodnicę, która skomunikuje tereny inwestycyjne. - Mamy podejście, żeby wspomóc tych właścicieli, żeby oni to skomercjalizowali, żeby były z tego pieniądze, żeby tam były miejsca pracy i hutnicy mieli wtedy zatrudnienie na tym samym terenie - wskazał.

Przypomniał też o trwającym miejskim przedsięwzięciu rewitalizacji dawnego wielkiego pieca Huty Pokój, przy którym powstaje centrum transformacji - z możliwością prowadzenia szkoleń pod kątem nowych kompetencji pracowników.

Zgodnie z porozumienie społecznym w Hucie Pokój Konstrukcje i Hucie Pokój Profile z września ub. roku Węglokoks ma pełnić rolę gwaranta wsparcia finansowego dla obu spółek hutniczych do czasu osiągnięcia celów określonych we wcześniejszym porozumieniu restrukturyzacyjnym, zapewniając stabilność procesu i jego konsekwentną realizację.

Uzgodnione rozwiązania obejmują m.in. konwersję części zadłużenia, oddłużenie i dokapitalizowanie spółek hutniczych, co ma na celu ustabilizowanie ich sytuacji finansowej oraz stworzenie warunków do dalszego funkcjonowania obu spółek.