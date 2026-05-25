W Bełchatowie odbyła się kolejna konferencja poświęcona przyszłości energetycznej regionu i kierunkom jego sprawiedliwej transformacji. Prezes zarządu PGE GiEK Jacek Kaczorowski wskazał bełchatowski kompleks jako naturalnego, stabilnego partnera dla rozwoju nowoczesnych niskoemisyjnych technologii energetycznych, w tym energetyki jądrowej.

W Bełchatowie odbyła się kolejna konferencja poświęcona przyszłości energetycznej regionu i kierunkom jego sprawiedliwej transformacji. Prezes zarządu PGE GiEK Jacek Kaczorowski wskazał bełchatowski kompleks jako naturalnego, stabilnego partnera dla rozwoju nowoczesnych niskoemisyjnych technologii energetycznych, w tym energetyki jądrowej.

PGE GiEK S.A. jako naturalny partner dla nowoczesnej energetyki

- Region bełchatowski ze swoim ogromnym potencjałem i infrastrukturą jest przez nas brany pod uwagę jako kluczowa druga lokalizacja na budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Dla Ministerstwa Energii to naturalny krok, by w sposób bezpieczny i sprawiedliwy przeprowadzić tę ziemię przez proces transformacji od tradycyjnego węgla aż po nowoczesny atom – potwierdził Marian Zmarzły, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

- Bełchatów od dziesięcioleci pozostaje symbolem siły polskiej energetyki, a także filarem krajowego systemu energetycznego – podkreślał Marcin Laskowski, wiceprezes zarządu ds. regulacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Dziś stoi przed wyjątkową szansą, aby odegrać również kluczową rolę w transformacji sektora i stać się jednym z najważniejszych ośrodków budowy nowoczesnego, bezpiecznego i zeroemisyjnego miksu energetycznego Polski. Potencjał lokalizacyjny, rozwinięta infrastruktura, doświadczona kadra oraz silne społeczne zrozumienie znaczenia energetyki sprawiają, że Bełchatów jest naturalnym wyborem do realizacji drugiej elektrowni jądrowej w naszym kraju. Dlatego jako PGE konsekwentnie realizujemy przypisane nam zadania, prowadząc zaawansowane badania i analizy przygotowawcze dla tego projektu -dodał wiceprezes Laskowski.

Konferencję otworzyła prezentacja prezesa Jacka Kaczorowskiego „Transformacja energetyczna. Bełchatów jako naturalny partner dla energetyki jądrowej”. W wystąpieniu prezes spółki PGE GiEK omówił rolę bełchatowskiego kompleksu energetycznego oraz jego unikalne zasoby, które mogą stanowić gotowy fundament pod budowę elektrowni jądrowej.

Prezes Kaczorowski zwrócił szczególną uwagę na istniejący ekosystem, na który składają się wysoko wyspecjalizowane spółki zależne i nadzorowane PGE GiEK. Stanowią one unikalne w skali kraju zaplecze technologiczne, produkcyjne i usługowe.

- Wokół Bełchatowa zbudowaliśmy silny, doświadczony i doskonale zarządzany organizm gospodarczy. Nasze spółki zależne to gotowa baza inżynieryjna i wykonawcza, która może natychmiast stać się trzonem polskiego local contentu dla wymagających projektów infrastrukturalnych, w tym także przy budowie elektrowni jądrowej. Mamy infrastrukturę sieciową, unikalne zasoby i, co najważniejsze, ludzi o najwyższych kompetencjach energetycznych – podkreślał prezes Jacek Kaczorowski.

Wokół energetyki jądrowej - debaty i rozmowy ekspertów

Podczas wydarzenia eksperci, przedstawiciele środowisk gospodarczych, naukowych, samorządów i związków zawodowych rozmawiali o technicznych i społecznymi aspektach transformacji energetycznej. Dyskusja pokazała, że nowoczesna transformacja Bełchatowa jest procesem wieloaspektowym, który wymaga szerokiego współdziałania na wielu poziomach.

Ważnym głosem była prezentacja Moniki Silvy, zastępcy dyrektora generalnego Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska „Potencjał i bariery polskiego przemysłu w łańcuchu dostaw dla energetyki jądrowej”. Dyrektor Monika Silva omówiła gotowość rodzimych przedsiębiorstw do włączenia się w realizację inwestycji jądrowych, wskazując na konieczność certyfikacji, budowania kompetencji oraz eliminowania barier formalno-prawnych, tak aby polski przemysł w jak największym stopniu partycypował w tych projektach.

W rozmowie o wyzwaniach dla polskiej energetyki Paweł Gajda, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii potwierdził, że energetyka jądrowa jest absolutnym filarem transformacji energetycznej Polski. Dodał, że Polska musi także zadbać o rozwój krajowego zaplecza eksperckiego, kadrowego i udział polskich firm w łańcuchu dostaw.

Ważnym punktem konferencji była rozmowa z pułkownikiem Pawłem Beczakiem, szefem Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej na temat fizycznego i cybernetycznego bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w kontekście aktualnych, globalnych i regionalnych zagrożeń geopolitycznych. Pułkownik podkreślił, że nowoczesne obiekty jądrowe są projektowane z uwzględnieniem najbardziej rygorystycznych scenariuszy kryzysowych i stanowią jedne z najlepiej chronionych elementów infrastruktury krytycznej na świecie.

Podziękowania dla samorządów

Podczas wydarzenia wiceprezes Marcin Laskowski i prezes Jack Kaczorowski wręczyli reprezentantom lokalnych samorządów statuetki. Wyróżnienia te trafiły do przedstawicieli gmin, miast i powiatów, które popierają starania o realizację inwestycji jądrowej w Bełchatowie.

Eksperci i inwestorzy jednoznacznie wskazują, że akceptacja społeczna jest kluczowym elementem sukcesu projektów jądrowych na świecie. Samorządy woj. łódzkiego udowodniły, że tworzą w tej sprawie jednolity i silny front. Statuetki są symbolem podziękowania za ich dalekowzroczność i determinację w walce o bezpieczną przyszłość gospodarczą regionu po erze węgla brunatnego.

Połączenie potencjału technologicznego i ludzkiego PGE GiEK S.A. z poparciem i zaangażowaniem samorządów jest jasnym komunikatem o gotowości regionu do dalszego, aktywnego udziału w transformacji polskiego sektora energetycznego.



