Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach przystępuje do realizacji zadań związanych z modernizacją i remontem infrastruktury technicznej Tunelu Katowickiego oraz obiektu „Kopuła nad Rondem”. Prowadzone prace poprawią bezpieczeństwo użytkowników tunelu poprzez zwiększenie niezawodności systemów odpowiedzialnych za wentylację, łączność i oświetlenie, a także dostosują tę infrastrukturę do obecnych standardów technicznych.

To jedne z najważniejszych prac utrzymaniowych prowadzonych w ostatnich latach w tym obiekcie. Wiele urządzeń i układów funkcjonujących w tunelu pracuje nieprzerwanie od 2006 r, a więc od kiedy obiekt został oddany do użytku.

– Tunel pod Rondem to jeden z kluczowych obiektów infrastrukturalnych w Katowicach, którym każdej doby przejeżdża średnio ok. 90 tys. pojazdów. Warto pamiętać, że tunel to nie tylko asfaltowa nawierzchnia umożliwiająca sprawny tranzyt pod rondem gen. Ziętka w osi wschód-zachód, ale też systemy odpowiedzialne za wentylację, bezpieczeństwo pożarowe, łączność czy oświetlenie. Aby obiekt był bezpieczny dla użytkowników wszystkie one muszą działać niezawodnie przez całą dobę. Dlatego katowicki MZUiM konsekwentnie realizuje kolejne zadania modernizacyjne, które pozwolą utrzymać ten obiekt w pełnej sprawności technicznej przez następne lata – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Kluczowe systemy przejdą modernizację

8 maja otwarto oferty w przetargu obejmującym modernizację kolejnych kluczowych systemów funkcjonujących w tunelu. MZUiM przeznaczył na realizację tego zadania 1,4 mln zł.

Zakres planowanych prac obejmuje m.in. modernizację Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO), który odpowiada za emitowanie komunikatów alarmowych i ostrzegawczych w sytuacjach zagrożenia. Zmodernizowany zostanie również system łączności alarmowej i technicznej odpowiedzialny za obsługę interkomów SOS, telefonów technicznych oraz systemów radiowych.

Prace obejmą także rozbudowę i unowocześnienie systemu kontroli jakości powietrza, który monitoruje poziom tlenku węgla, dwutlenku azotu oraz przejrzystość powietrza w tunelu. Modernizację przejdzie również oświetlenie podstawowe i awaryjne. W ramach zadania istniejące oprawy zostaną wymienione na energooszczędne lampy LED, a cały system zostanie dostosowany do nowych układów sterowania i wizualizacji.

Elementem zadania będzie również kompleksowe mycie ścian oraz chodników tunelu. Prace prowadzone będą z wykorzystaniem specjalistycznej chemii aktywnej przeznaczonej do czyszczenia infrastruktury tunelowej. Ich celem jest nie tylko poprawa estetyki obiektu, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa poprzez m.in. ograniczenie ilości unoszącego się pyłu i zanieczyszczeń, poprawią również jasność w tunelu.

W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta o wartości 1,37 mln zł, którą złożyło Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki Carboautomatyka S.A. z Tychów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej, która prowadzi szczegółową analizę złożonej oferty pod kątem formalnym i merytorycznym.

Remont wentylatorów strumieniowych

MZUiM rozstrzygnął też przetarg dotyczący remontu trzech z 28 znajdujących się w obiekcie wentylatorów strumieniowych. Urządzenia te odpowiadają za prawidłową wentylację tunelu i usuwanie zanieczyszczeń powietrza. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która mieści się w zaplanowanym budżecie. Złożyło ją Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki Carboautomatyka S.A. z Tychów. Wartość prac wyniesie prawie 208 tys. zł. Umowa została podpisana 8 kwietnia, a prace zaplanowano na 150 dni.

Nowe agregaty chłodnicze dla „Kopuły nad Rondem”

Jednym z zadań realizowanych w tym roku przez katowicki MZUiM będzie też montaż nowego zestawu agregatów chłodniczych w obiekcie wielofunkcyjnym „Kopuła nad Rondem”. Urządzenia stanowią podstawowy układ wentylacyjno-chłodniczy dla całego obiektu, w którym mieszczą się m.in. centrum utrzymania tunelu, Rondo Sztuki - czyli galeria Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz przestrzenie użytkowe.

Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte 7 maja. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm z liderem Elektroserwis Wachowiak Sp. z o.o. Sp. k. z Mysłowic. Wartość zadania wynosi 862 tys. zł. Umowa podpisana została 11 maja, a wykonawca na zrealizowanie inwestycji będzie miał 150 dni.

- Regularna modernizacja infrastruktury technicznej to jeden z podstawowych elementów utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Większość prac prowadzona będzie w godzinach nocnych – najczęściej po godz. 22.30 – tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na codzienny ruch w centrum miasta. W czasie realizacji części robót tunel będzie czasowo wyłączany z ruchu, a przejazd odbywać się będzie górą, przez rondo gen. Ziętka – zapewnia Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.