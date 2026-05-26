Tajwan w Jaworznie? To auto mogłoby zdobyć rynek europejski.

Fabryka półprzewodników i produkcja aut elektrycznych - na tego rodzaju współpracę z Tajwanem liczy wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros. Jego zdaniem samochód, który może powstać dzięki tej współpracy będzie miał naprawdę dobrą technologię, mógłby zdobyć rynek europejski.

26 maja 2026, 19:00
Już nie Izera. Jak będzie wyglądać samochód produkowany w Jaworznie?

Na początku maja tajwański gigant technologiczny Foxconn ogłosił zawarcie strategicznego partnerstwa z polską spółką ElectroMobility Poland (EMP), by przyspieszyć rozwój czystej mobilności w Europie. Obie firmy badają możliwości budowy w Polsce centrum produkcyjnego oraz badawczo-rozwojowego. Wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros podkreślił we wtorek w Studiu PAP, że Tajwan jest potęgą technologiczną, przede wszystkim w produkcji półprzewodników - a to jest technologia, która jest potrzebna też w Europie.

- Polska dzisiaj jest w zupełnie innym miejscu niż trzydzieści pięć lat temu. Dzisiaj jesteśmy liczącą się gospodarką w Europie i coraz bardziej na świecie. Musimy wzmacniać nasz eksport, ale też wzmacniać naszą suwerenność technologiczną - podkreślił Michał Jaros. - My musimy zrobić wszystko, żeby tę technologię przenieść do Europy - dodał.

Jaros zwrócił uwagę, że tajwańskie firmy są już obecne m.in. w Niemczech czy w Czechach. Podkreślił, że Polska ma wszelkie potrzebne kompetencje w obszarze rynku motoryzacyjnego, ma inżynierów, kompetencje w gospodarce. Zwrócił uwagę na kompetencje w elektronice. - Powinniśmy w to wejść, tylko realnie. Oceniając to z partnerem, który daje nam po pierwsze suwerenność technologiczną, po drugie dzieli się z nami technologią, po trzecie chce tu zainwestować. Myślę, że dzisiaj taki model jest z firmą Foxconn - dodał.

Jaros podkreślił, że Foxconn produkuje już samochody, a projekt jest realny, nie na papierze.

- To się wydarzyło, bo doszło do podpisania tej współpracy. Myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby zakończyła się nie tylko powstaniem fabryki, ale realnie wejściem na rynek z samochodem (...). Uważam, że ten samochód mógłby zdobywać Europę, bo będzie miał naprawdę dobrą technologię - podkreślił wiceminister.

Spółka ElectroMobility Poland powstała w 2016 r. pod kątem budowy polskiej marki samochodów elektrycznych Izera, większość udziałów ma w niej Skarb Państwa. W projekt "Izera" zaangażowane były przedsiębiorstwa z Chin, ale harmonogram wielokrotnie modyfikowano i ostatecznie w pierwotnym kształcie nie został zrealizowany.

- Chiny miały swoją szansę przy samochodzie elektrycznym. Ja jakoś nie wiedziałem, żeby były bardzo zainteresowane tym projektem. W związku z tym pojawiła się firma z Tajwanu, która też ma dużo swojej produkcji w Chinach i z nimi trzeba budować, zbudować ten projekt - powiedział Jaros. - Jeżeli Chiny będą zainteresowane, to oczywiście zawsze zapraszamy do inwestowania w Polsce i zapraszamy do dzielenia się technologią, tak jak to robi Tajwan - dodał.

Jaros przyznał, że nie jest jeszcze znany harmonogram dotyczący produkcji aut elektrycznych w Polsce. Konkretnych deklaracji można spodziewać się pod koniec czerwca, gdy w Warszawie zostanie zorganizowane Taiwan Expo, podczas którego obecność zapowiedziało kilkaset firm.

