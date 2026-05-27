Dzień Dziecka z Kolejami Śląskimi za złotówkę

W poniedziałek, 1 czerwca dzieci i młodzież do 16. roku życia będą mogły podróżować pociągami Kolei Śląskich za symboliczną złotówkę. To kolejna propozycja przygotowana z myślą o młodych pasażerach, którzy coraz chętniej wybierają kolej. W pierwszych czterech miesiącach 2026 roku z przejazdów pociągami Kolei Śląskich z 37-proc. ulgą skorzystało o ponad 10 tys. więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej.

W poniedziałek, 1 czerwca dzieci i młodzież do 16. roku życia będą mogły podróżować pociągami Kolei Śląskich za symboliczną złotówkę. To kolejna propozycja przygotowana z myślą o młodych pasażerach, którzy coraz chętniej wybierają kolej. W pierwszych czterech miesiącach 2026 roku z przejazdów pociągami Kolei Śląskich z 37-proc. ulgą skorzystało o ponad 10 tys. więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej.

Jednorazowy bilet za złotówkę będzie obowiązywał 1 czerwca 2026 r. we wszystkich pociągach Kolei Śląskich – z wyłączeniem odcinka transgranicznego Chałupki – Bohumin. Promocyjne bilety będą dostępne wyłącznie 1 czerwca i tylko w Kaeśce – aplikacji mobilnej oraz sklepie internetowym Kolei Śląskich, dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej.

Promocja nie obejmuje dzieci poniżej 4. roku życia, bo te zawsze podróżują Kolejami Śląskimi bezpłatnie – dzięki ustawowej uldze.

Przedłużony weekend

Promocja nie jest limitowana, co oznacza, że można nabyć dowolną liczbę biletów. W trakcie podróży należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka, np. legitymację szkolną, dowód osobisty, paszport lub książeczkę zdrowia. Opcja biletu za złotówkę pojawi się w Kaeśce po wybraniu trasy przejazdu.

– Dzień Dziecka to świetna okazja, by wspólnie spędzić czas i pokazać najmłodszym, że podróż pociągiem może być wygodna i atrakcyjna. Tegoroczne święto przypada w poniedziałek, dlatego może być również dobrą okazją do przedłużenia weekendu i rodzinnych wycieczek. Chcemy zachęcać rodziny do korzystania z transportu publicznego i budować dobre doświadczenia z koleją już od najmłodszych lat – mówi Tomasz Niedziela, wiceprezes Kolei Śląskich ds. handlowych.



Młodzi wybierają kolej

Dane Kolei Śląskich pokazują, że dzieci i młodzież korzystające z ustawowej ulgi 37-proc. podróżują pociągami coraz częściej. Od stycznia do kwietnia 2026 roku z przejazdów ulgowych dla dzieci i uczniów skorzystało blisko 530 tys. młodych pasażerów, podczas gdy w analogicznym czasie w ubiegłym roku było to ponad 519 tys. Oznacza to wzrost o ponad 10 tys. podróżnych rok do roku. I to mimo utrudnień wynikających z przebudowy katowickiego węzła kolejowego, którą prowadzi PKP PLK.

Największą różnicę odnotowano w lutym – w 2026 roku z przejazdów skorzystało ponad 124 tys. dzieci i uczniów – to o blisko 18 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

– Wzrost liczby młodych pasażerów pokazuje, że dzieci i młodzież coraz chętniej wybierają kolej w codziennych podróżach oraz podczas wyjazdów weekendowych i rodzinnych. To także sygnał, że promocje oraz rozwijana oferta przewozowa odpowiadają na potrzeby mieszkańców regionu – dodaje Tomasz Niedziela.

Szczegóły oferty „Dzień Dziecka z Kolejami Śląskimi” są dostępne na stronie www.kolejeslaskie.pl w zakładce “Dla Pasażera”.



Rodzice i opiekunowie taniej z ofertą „Rodzina”

Warto pamiętać, że przez cały rok rodzice i opiekunowie podróżujący razem z dzieckiem mogą skorzystać z oferty „Rodzina”. Dzięki niej grupy od 2 do 6 osób – w tym maksymalnie dwoje dorosłych i co najmniej jedno dziecko – mogą podróżować z 30-proc. zniżką. Oferta “Rodzina” łączy się w promocyjną ofertą z okazji Dnia Dziecka.



– Zależy nam na tym, aby kolej była naturalnym wyborem dla rodzin planujących krótsze i dalsze wyjazdy po regionie. Oferty specjalne, takie jak Dzień Dziecka za złotówkę, mają zachęcać do wspólnego odkrywania regionu i pokazywać, że podróż koleją może być częścią rodzinnego wypoczynku – podkreśla Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.