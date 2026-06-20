Na gliwickim lotnisku ma powstać nowa wieża kontroli lotów

Na gliwickim lotnisku ma powstać nowoczesna wieża kontroli lotów - wynika z informacji lokalnego samorządu. Dla wieży, która ma obsługiwać ruch lotniczy i stać się charakterystycznym elementem panoramy miasta, złożono już wniosek o pozwolenie na budowę.

Na gliwickim lotnisku ma powstać nowoczesna wieża kontroli lotów - wynika z informacji lokalnego samorządu. Dla wieży, która ma obsługiwać ruch lotniczy i stać się charakterystycznym elementem panoramy miasta, złożono już wniosek o pozwolenie na budowę.

Przedsięwzięcie prowadzi samorządowa spółka Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej (GAPR), która jest właścicielem połowy lotniska. Projekt wieży to następstwo konkursu dla studentów architektury i architektury wnętrz Politechniki Śląskiej dot. opracowania nowej dominanty architektonicznej dla miasta.

Zgodnie z informacją gliwickiego magistratu obiekt ma powstać w rejonie ul. Akrobatów Lotniczych, w sąsiedztwie nowego odcinka południowej obwodnicy miasta oraz terenów przygotowanych w ramach ukończonego w ostatnich miesiącach Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej.

Jedna inwestycja, dwie role

Miasto akcentuje, że planowana inwestycja ma pełnić podwójną rolę - zapewniać nowoczesne zaplecze dla funkcjonowania lotniska, a jednocześnie stać się rozpoznawalnym punktem tej części Gliwic.

Do prac nad projektem zaproszono uczestników konkursu na opracowanie nowej miejskiej dominanty architektonicznej, związanych z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej. Za opracowanie projektu odpowiada zespół pod kierunkiem Klaudiusza Frossa. Studenci przygotowali m.in. wizualizacje, animacje komputerowe i makiety z druku 3D.

Wygląd budynku ma nawiązywać do przemysłowego dziedzictwa miasta i regionu. Bryłę wieży utworzą dwa przenikające się elementy: pion komunikacyjny z klatką schodową, którego elewację pokryją panele fotowoltaiczne oraz przeszklona część operacyjna skierowana w stronę lotniska.

Sala kontroli lotów na najwyższej kondygnacji operacyjnej ma zapewniać pełną widoczność w zakresie 360 stopni. Na pierwszym piętrze budynku przewidziano salę spotkań z widokiem na płytę lotniska, która będzie mogła pełnić funkcje reprezentacyjne. Wieża będzie podpiwniczona i mieścić pomieszczenie schronienia z bezpiecznym wyjściem ewakuacyjnym.

Spółka GAPR, należąca do Gliwic i innych okolicznych samorządów, jest właścicielem połowy gliwickiego lotniska i zarządcą całości. Spółka z myślą o rozwoju branży lotniczej m.in. zagospodarowuje i sprzedaje działki inwestycyjne.

Właściciel drugiej części gliwickiego lotniska, Aeroklub Gliwicki, współpracuje w zakresie praktycznej edukacji lotniczej z politechnicznym Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej i z gliwickim Zespołem Szkół Samochodowych. Przy lotnisku działa m.in. Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej.

We współpracy Aeroklubu Gliwickiego z GAPR na terenie dawnych warsztatów lotniczych w 2021 r. powstało Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej. GAPR był tu inwestorem zastępczym w unijnym projekcie realizowanym przez aeroklub.