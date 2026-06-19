Polecane
Transformacja od A do Z

Prezes SRK stawia sprawę jasno: Hałdy to nie problem, to potencjał

Podczas dorocznej Konferencji Gmin Górniczych w Rybniku (9 czerwca), prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) Jarosław Wieszołek podsumował dotychczasowe działania i przedstawił plany dotyczące zagospodarowania terenów pogórniczych. Podkreślił też, że zrekultywowane obszary o łącznej powierzchni 1000 hektarów mają stać się nowym impulsem gospodarczym dla samorządów.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

19 czerwca 2026, 11:29
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Maciej Dorosiński/SRK

Prezes SRK Jarosław Wieszołek ( trzeci z lewej) wziął udział w panelu poświęconym rekultywacji hałd i ich przyszłemu zagospodarowaniu. Wyraźnie zaakcentował potrzebę zmiany myślenia o zwałowiskach.

fot: Maciej Dorosiński/SRK

Podczas dorocznej Konferencji Gmin Górniczych w Rybniku (9 czerwca), prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) Jarosław Wieszołek podsumował dotychczasowe działania i przedstawił plany dotyczące zagospodarowania terenów pogórniczych. Podkreślił też, że zrekultywowane obszary o łącznej powierzchni 1000 hektarów mają stać się nowym impulsem gospodarczym dla samorządów.

Prezes SRK Jarosław Wieszołek wziął udział w panelu poświęconym rekultywacji hałd i ich przyszłemu zagospodarowaniu. Wyraźnie zaakcentował potrzebę zmiany myślenia o zwałowiskach.

- W kontekście hałd nie będę używał słowa problem. Wole sformułowanie przedsięwzięcie, projekt czy potencjał. W taki sposób myślimy o tych terenach, a realizowane przez nas procesy rekultywacyjne zmierzają do tego, żeby ten tereny przywrócić gospodarce i mieszkańcom - mówił Jarosław Wieszołek, prezes SRK.

1000 hektarów nowych terenów pod inwestycje

Prezes zwrócił uwagę na skalę prowadzonych prac i wyzwania, które stoją przed Spółką.

- Zakończyliśmy rekultywację ponad 500 hektarów terenów. Natomiast przed nami jest rekultywacja terenów o łącznej powierzchni dziesięciu kilometrów kwadratowych (1000 ha - red.). To jest obszar, który, aby zobrazować skalę, możemy przyrównać do takich miejscowości jak Skoczów czy Mikołajki. Zawsze będę twierdzić, że te dziesięć kilometrów kwadratowych to jest potencjał w obrębie zasobu nieruchomości, który może trafić do ponownego zagospodarowania - podkreślił prezes Wieszołek.

Podczas konferencji zaprezentowano również doświadczenia SRK związane z rekultywacją hałdy Pokój w Rudzie Śląskiej, Wrzosy w Pszowie oraz Słupiec w Nowej Rudzie. Zaznaczono też, że rekultywacja to pierwszy etap procesu. Równie istotne jest późniejsze, skuteczne zagospodarowanie tych terenów.

- To nie przedsiębiorca określa kierunki zagospodarowania. To samorządy jako reprezentanci mieszkańców, wyznaczają przyszłość tych terenów. Od naszej współpracy zależy efekt końcowy - stwierdził prezes SRK.

Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce. Uczestniczyli w nim m.in. samorządowcy, przedstawiciele spółek górniczych oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Powiązane tematy:

srk spółka restrukturyzacji kopalń hałdy transformacja

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Zielony Śląsk 2030

Do 30 czerwca czas na złożenie informacji. TAURON przypomina przedsiębiorcom o terminie

Jeszcze tylko do 30 czerwca firmy, które w drugiej połowie 2024 roku korzystały z maksymalnych cen energii elektrycznej, mają czas na złożenie lub korektę informacji o pomocy u swojego sprzedawcy energii. W Tauronie dokumenty przekazało już ponad 100 tysięcy przedsiębiorców, czyli zdecydowana większość uprawnionych. Tauron przypomina, że brak złożenia wymaganej informacji przez firmę będzie skutkował koniecznością przeliczenia rozliczeń energii według cen wynikających z umowy sprzedażowej.

Zielony Śląsk 2030

TAURON analizuje rozwój kogeneracji z wykorzystaniem paliw alternatywnych

Grupa TAURON podpisała list intencyjny z firmą SUEZ, rozpoczynając współpracę w zakresie analizy możliwości rozwoju nowoczesnych źródeł wytwórczych opartych na wysokosprawnej kogeneracji.

Alfabet transformacji

Parlamentarzyści zwiedzili tereny byłej kopalni Rozbark

Tereny byłej kopalni Rozbark zobaczyli parlamentarzyści z całej Europy. W ramach wyjazdowego posiedzenia Komisji ds. Kultury Wymiaru Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej delegacja parlamentarzystów z kilkunastu europejskich krajów wizytowała wybrane obiekty województwa śląskiego, w tym zrewitalizowane tereny w Rozbarku.

Alfabet transformacji

Drugie życie maszyn. Przemysł stawia na modernizację zamiast wymiany

Przemysł staje przed koniecznością modernizacji parku maszynowego i to bez względu na branżę. Zamiast kosztownej wymiany linii produkcyjnych coraz więcej firm sięga po retrofit, czyli unowocześnianie istniejących maszyn. Z raportu PwC dotyczącego inwestycji w rozwój i modernizację infrastruktury produkcyjnej wynika, że 46% liderów przemysłu uważa, że ich firmy nie przetrwają kolejnej dekady bez odpowiednich modernizacji. 