Prezes SRK stawia sprawę jasno: Hałdy to nie problem, to potencjał

Podczas dorocznej Konferencji Gmin Górniczych w Rybniku (9 czerwca), prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) Jarosław Wieszołek podsumował dotychczasowe działania i przedstawił plany dotyczące zagospodarowania terenów pogórniczych. Podkreślił też, że zrekultywowane obszary o łącznej powierzchni 1000 hektarów mają stać się nowym impulsem gospodarczym dla samorządów.

Prezes SRK Jarosław Wieszołek ( trzeci z lewej) wziął udział w panelu poświęconym rekultywacji hałd i ich przyszłemu zagospodarowaniu. Wyraźnie zaakcentował potrzebę zmiany myślenia o zwałowiskach.

Podczas dorocznej Konferencji Gmin Górniczych w Rybniku (9 czerwca), prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) Jarosław Wieszołek podsumował dotychczasowe działania i przedstawił plany dotyczące zagospodarowania terenów pogórniczych. Podkreślił też, że zrekultywowane obszary o łącznej powierzchni 1000 hektarów mają stać się nowym impulsem gospodarczym dla samorządów.

Prezes SRK Jarosław Wieszołek wziął udział w panelu poświęconym rekultywacji hałd i ich przyszłemu zagospodarowaniu. Wyraźnie zaakcentował potrzebę zmiany myślenia o zwałowiskach.

- W kontekście hałd nie będę używał słowa problem. Wole sformułowanie przedsięwzięcie, projekt czy potencjał. W taki sposób myślimy o tych terenach, a realizowane przez nas procesy rekultywacyjne zmierzają do tego, żeby ten tereny przywrócić gospodarce i mieszkańcom - mówił Jarosław Wieszołek, prezes SRK.

1000 hektarów nowych terenów pod inwestycje

Prezes zwrócił uwagę na skalę prowadzonych prac i wyzwania, które stoją przed Spółką.

- Zakończyliśmy rekultywację ponad 500 hektarów terenów. Natomiast przed nami jest rekultywacja terenów o łącznej powierzchni dziesięciu kilometrów kwadratowych (1000 ha - red.). To jest obszar, który, aby zobrazować skalę, możemy przyrównać do takich miejscowości jak Skoczów czy Mikołajki. Zawsze będę twierdzić, że te dziesięć kilometrów kwadratowych to jest potencjał w obrębie zasobu nieruchomości, który może trafić do ponownego zagospodarowania - podkreślił prezes Wieszołek.

Podczas konferencji zaprezentowano również doświadczenia SRK związane z rekultywacją hałdy Pokój w Rudzie Śląskiej, Wrzosy w Pszowie oraz Słupiec w Nowej Rudzie. Zaznaczono też, że rekultywacja to pierwszy etap procesu. Równie istotne jest późniejsze, skuteczne zagospodarowanie tych terenów.

- To nie przedsiębiorca określa kierunki zagospodarowania. To samorządy jako reprezentanci mieszkańców, wyznaczają przyszłość tych terenów. Od naszej współpracy zależy efekt końcowy - stwierdził prezes SRK.

Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce. Uczestniczyli w nim m.in. samorządowcy, przedstawiciele spółek górniczych oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach